Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : educació i societat : sexualitats : dones ¿Quiénes están detrás de todos esos discursos misóginos y patriarcales? Durante algún tiempo, quizás poco menos de medio año, he ido difundiendo informaciones, noticias y opiniones de testimonios de mujeres, escritos de feministas de diferentes planteamientos ideológicos y artículos o textos escritos por personas que forman parte del movimiento anarquista, marxista o que se dicen revolucionarios, y que planteaban la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, las identidades de género, la prostitución, la sexualidad diversa o no normativa, etc…, e incluso la autodeterminación de los pueblos desde ideas anarquistas. Desde un principio, me he ido haciendo eco de los comentarios que las personas que visitan esta web iban haciendo, y he sentido curiosidad por descubrir el origen de muchos de ellos porque aparecían como con ideas tergiversadas, pero similares, supuestamente de unas pocas personas diferentes, que se justificaban y legitimaban las unas a las otras y se decían “revolucionarias”, cuando su trasfondo era patéticamente reaccionario.



Las publicaciones que he ido haciendo en esta web que supuestamente está relacionada con personas de los movimientos sociales alternativos y transformadores, venían de diversos contextos, muchos de los cuales no comparto, pero que compartía para generar debate sobre ello y para intentar profundizar en las contradicciones que surgen en los movimientos sociales, muchas de las cuales son promovidas por ideas del pensamiento hegemónico de un feminismo completamente integrado en el sistema.



Como decía, el planteamiento original de esta difusión era propiciar un debate acerca de estas cuestiones, de manera que permitiera acercar el gran distanciamiento que hay, especialmente con algunas personas que forman parte de estos movimientos sociales, y que supuestamente anteponen la lucha de clases a otras luchas igual de importantes y necesarias.



Hay numerosos antecedentes en los que las revoluciones que sólo tuvieron en cuenta la cuestión de clase, y supeditaron todo lo demás a esta lucha, antes o después cayeron por su propia incapacidad para enfrentarse al sistema capitalista y neoliberal, y que las que han tenido una visión más amplia de esa lucha, todavía hoy resisten. Hasta cuándo es la incógnita que solo el paso del tiempo desvelará, pero la incorporación de estructuras sociales no jerárquicas, las propuestas de autonomía, la igualdad en la diversidad de identidades, la autogestión, y el importante papel que ha asumido la organización de las mujeres, abren una vía revolucionaria hasta ahora poco explorada.



DIFICULTADES



Soy consciente de que dentro de este sistema neoliberal, europeo, occidental, blanco…, la lucha revolucionaria tiene otros impedimentos. Uno de ellos es la gran desconfianza labrada a través de procesos históricos de las luchas, desde la llamada izquierda o los movimientos que se dicen revolucionarios.



Otra de las grandes dificultades es esa falsa percepción de oportunidades que ofrece este sistema consumista de falsas necesidades y cuyas principales mercancías somos las clases trabajadoras empobrecidas.



También, entre todas esas dificultades, quisiera destacar las ideas y discursos que el sistema implanta en dichas clases trabajadoras, que los interiorizan y los acaban haciendo suyos. Discursos tan reaccionarios como que las personas migrantes vienen a occidente, no por necesidad, sino “para quitarnos los puestos de trabajo”, haciéndolas responsables de la deslocalización y del cierre de empresas o la precarización laboral, mientras que el capital transnacional, único responsable, queda al margen.



Entre esos discursos, no sólo hay los que hacen referencia a la cuestión productiva o de clase o a la precariedad laboral. También están los discursos sobre la equidad entre hombres y mujeres y toda la diversidad de diferentes sexualidades entre las personas, de manera que su existencia, ponen en evidencia que esa “igualdad de oportunidades”, es tan falsa como inexistente.



FALSOS ARGUMENTOS



Entre los diferentes argumentos que he podido leer en los múltiples comentarios, están los habituales que niegan que en las clases trabajadoras hayan diferencias salariales, por un mismo trabajo, entre hombres y mujeres. En este punto el debate se hace bastante difícil, pues hay empresas en las que esas diferencias salariales se han corregido, y hay empresas en que todavía se mantienen, y por tanto, es posible encontrar ejemplos de igualdad salarial, como de desigualdad, pero la existencia de los primeros no niegan los segundos.



Por otra parte, hay quienes afirman que los trabajos más duros, pesados y que ponen en mayor riesgo la vida de las personas trabajadoras, son realizados por hombres, y que las estadísticas de muertes por accidentes laborales, señalan fatalmente un mayor porcentaje de hombres muertos que de mujeres. En este punto, entiendo que se confunde la cuestión de la equidad. El mayor porcentaje de muertes de hombres en sus puestos de trabajo, debería ser objeto de una revisión de las medidas de seguridad en el trabajo o del rechazo de esas actividades laborales tan letales y no de un argumento sobre la equidad, pues no se pretende que mueran hombres y mujeres por igual, sino que vivan en condiciones de equidad, y que vivan todos y todas.



A su vez, anteponen esas estadísticas accidentales mortales fatalmente mayoritarias de hombres, a las muertes de mujeres por violencia de hombres y a los feminicidios. Una comparación tan perversa como odiosa, pues las muertes de hombres por accidentes laborales o de tráfico, no son responsabilidad de las mujeres, sino del sistema productivo neoliberal y/o del modo de vida de este sistema capitalista. Sin embargo, en la violencia de hombres contra las mujeres, hay todo un sistema ideológico de violencia y desproporción, que acaba con la vida de las mujeres. Desde esa manipulada percepción estadística, ya vemos qué invisibilizan y a quiénes encubren.



Otro de los argumentos más sostenidos entre quienes han comentado, es el de la inexistencia del patriarcado, remitiéndolo a la vida rural y negando la existencia de un desequilibrio de poder en beneficio de los hombres, bajo el argumento que las mujeres ya están en las universidades, trabajan fuera de casa, tienen pleno acceso al espacio público, ocupan cargos de responsabilidad, etc. En este punto, dichos argumentos destacan la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, política, cultural, económica, etc…, pasando por alto la todavía casi exclusividad de la participación de la mujer en las tareas domésticas, y en la reproducción y cuidados de los hijos e hijas que, en una gran parte de la clase trabajadora, y en ese modelo de familia nuclear tradicional, el hombre ha estado en estas labores más que ausente y sólo ha aparecido como autoridad.



Afortunadamente, las luchas de las feministas, de las mujeres y de algunos bastantes hombres (no precisamente los comentaristas), han conseguido que algunas de estas cosas cambien.



Junto a todos esos maniqueos argumentos de los comentaristas no faltan los repertorios de descalificaciones políticas y personales. Las mujeres contestatarias y críticas con el sistema o simplemente que hacen pública su opinión, ya no somos mujeres, sino “señoronas”. Casualmente y con independencia de las diferencias de nuestros pensamientos políticos, todas somos “socialdemócratas” o “burguesas” o estamos “subvencionadas” por el poder y mostramos una continuada tendencia a “interpretar mal” los datos y, por tanto, mostramos una permanente “incapacidad” para hacer análisis “correctos” de dichos datos. Es decir, “las mujeres que hacen pública su opinión, no hacen nada bien”.



SIMULACRO IDEOLÓGICO Y LOS “NO ARGUMENTOS”



Hay quien, sosteniendo todos estos discurso, y otros que detallaré más adelante, se declara “marxista auténtico”, y hace alarde de toda una dialéctica con la que encubre sus reaccionarias ideas.



Todos estos recursos, no son más que estrategias para deslegitimar, no directamente al contenido de los discursos de las mujeres, sino a sus personas, y por tanto indirectamente, a sus discursos. Con tanta descalificación, no necesitan argumentar o rebatir lo expuesto, simplemente menospreciar para que los prejuicios se antepongan a las palabras expresadas, a la vez que dar validez a las descalificaciones por provenir de una supuesta fuente “marxista auténtica”.



Esta es solo una pequeña muestra de los “no argumentos”, todos provenientes de hombres que se sienten más amenazados por ideas de algunas mujeres que por las muertes de hombres en los trabajos de riesgo del capitalismo productivo.



ANTI-ABORTO, PIEDRA ANGULAR DE LA IDEOLOGÍA PRO-VIDA



Hay cuestiones como el aborto, en las que no se concibe como un derecho, sino como una obligación de la mujer a llevar adelante un embarazo no deseado. En estas circunstancias, los “no argumentos” de esos comentarios hacen referencia “al derecho de los más débiles e indefensos”, en referencia al embrión, concibiéndolo como “un ser humano completo” y dotado de “voluntad”. Dicen, apoyándose en la dialéctica marxista, que “un ser humano nace en el mismo momento de la unión del espermatozoide y el óvulo”, y que desde ese momento, ya es un “ser humano completo” dotado de “voluntad”, y por tanto, todo aborto es un “asesinato de un ser humano inocente”.



Ante semejantes disparates que evitan entrar en la complejidad de todo el proceso reproductivo, ignorando todas sus fases celulares, embrionarias o fetales, no hacen distinción entre las diferencias de un cigoto, un feto o un bebé, así como tampoco tienen en cuenta que a partir de ese proceso de fecundación del óvulo por el espermatozoide, el organismo de la mujer necesita crear toda una serie de tejidos sin los cuales, la vida del embrión no sería posible. También ignora interesadamente que ese mismo organismo puede provocar en la mujer abortos espontáneos o que hay embarazos sin embrión. Para ellos todo es un asesinato…, salvo que la mujer sea violada, en cuyo caso, tienen la “clemencia” de estos hombres para abortar. Entonces ahí, ese embrión parece que ya no es un humano completo, sino algo “accidental y reparable” y no una agresión de violencia sexual de un hombre.



Toda esa complejidad es ignorada simplemente para señalar a las mujeres que hacen uso del derecho al aborto, como criminales. “Asesinas de indefensos proletarios…”, porque sin el calificativo “proletarios”, su discurso se asemejaría sospechosamente al de la iglesia católica.



¿Y en qué se basan para afirmar eso?, pues en varios salmos de la biblia en los que Jeremías, Lucas o Mateo dicen que lo que hay en el seno (que no vientre) de una madre embarazada, es un ser humano. Esa es la única razón porque no hay razón científica y médica, más allá de las de los investigadores pro-vida, que sostienen lo que ellos dicen distorsionando la cuestión de los seres vivos celulares o embrionarios y organismos vivos, con la de seres humanos. Un ser humano es un ser vivo, pero no todos los seres vivos son humanos.



Basándose en unos estudios actuales, desde una web de evangelización católica afirman que unos investigadores han demostrado, a partir de la fecundación entre gametos humanos de hombre y mujer, que el resultado es un “ser vivo autónomo” y “ser humano autónomo” desde el primer día, y que no depende de la madre, “lo que le otorga todas las características de la personalidad”, pues también “puede comenzar a dividirse y crecer incluso en un tubo de ensayo”.



Esta es una más que forzada interpretación de los resultados de dicha investigación, aunque podría ser una buena noticia para el aumento de la población católica, pues ya no necesitarán de nosotras, las mujeres que solo parimos cuando lo deseamos, y podrían fecundar tubitos sin necesidad de forzar nuestra “colaboración”. Ya saben, señores abusadores, violadores y curas pederastas, dejen en paz a los niños, a las niñas y a las mujeres y pidan a su iglesia que les faciliten los tubitos de cristal.



Aunque aseguran que el embrión es “autónomo”, más adelante descubren cual es el concepto de autonomía que barajan: “el embrión está PROGRAMADO para sobrevivir desde el primer día”. Es decir, para ellos la “autonomía” es como la programación evangelizadora en el miedo al pecado y en el sentimiento de culpa. Esta es una muestra de “autonomía católica” ultraconservadora para sobrevivir desde el primer día.



Los grupos antiabortistas sostenían la existencia de una “esencia divina” en los seres humanos. A eso se refirieron tiempo atrás como alma, pero hoy en día ese término ha caído en desuso por sus claras connotaciones religiosas. Es por ello que estos creyentes asumieron las pseudociencias vitalistas que hablaban de una “fuerza”, una “voluntad vital” en todos los seres vivos desde el primer momento que empezaban a vivir, creando una separación entre los seres vivos y la materia inerte. Lo cierto es que esta pseudociencia fue desautorizada científicamente a partir de que se sintetizó un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos. Y es precisamente desde esa interpretación pseudocientífica vitalista que se hace la lectura de ese estudios con embriones.



Desde la web católica, también proponen que hay que “revisar la investigación que destruye embriones” y que permite “que se lleven a cabo investigaciones sobre embriones humanos”, pues se atenta contra vidas humanas. Sin embargo se encuentran con la terrible contradicción que quienes llevaron a cabo el estudio en el que se fundamentan sus tergiversaciones para legitimar sus discursos pro-vida, tuvieron que destruir por razones médico-éticas los embriones donados que utilizaron, cuestionando “religiosamente” así la ética médica que no sigue sus preceptos pro-vida. Es decir, para ellos la vida solo se justifica por la muerte, y el desarrollo es completamente ignorado por mucho que apelen a la supuesta “autonomía” del embrión.



Una de las investigadoras que llevó a cabo este estudio, dijo que “un desarrollo fetal totalmente artificial, hasta el mismo momento del “parto”, cambiaría por completo el concepto de maternidad y nuestra condición de mamíferos e incluso de humanos”.



Es evidente, la “autonomía” del embrión está tan programada, como es dependiente de la madre, tanto cuando se convierte en feto como después de nacer. Sí, hay leches artificiales, pero como dice la investigadora, el embrión sin útero materno, “cambiaría por completo el concepto de nuestra condición de humanos” y por tanto, se precisa de todo ese proceso reproductivo maternal y el nacimiento para llegar a esa condición, y no es una cualidad implícita en el embrión.



SILENCIO SOBRE EL ABORTO SELECTIVO Y EUGENESIA



En los discursos contra el aborto es difícil encontrar alguna referencia a la denuncia del aborto selectivo. ¿Por qué será? Al comentarista antiabortista le he preguntado insistentemente acerca de su opinión. Nunca la ha expresado y ha desviado siempre el tema a otra cuestión.



El aborto selectivo está orientado principalmente para evitar el nacimiento de bebés con sexo femenino, y todavía está vigente en algunos países, no como un derecho de las personas, sino como política eugenésica del estado sobre el control de la natalidad, pero sí que en los comentarios antiabortistas se hace alusión a que “el capitalismo importa niños proletarios de la migración”, lamentándose más por esos flujos migratorios y el contraste de culturas, que por los desplazamientos masivos, las tragedias del trayecto o la falta de condiciones de vida en sus países de origen; muchos de los cuales están evangelizados por la “santa iglesia católica y apostólica”.



Otra destacable ausencia, son los aborto que se realizan desde las clases acomodadas, pues esas ya pagan gula y son creyentes y postulantes.



El aborto llegan a compararlo a las prácticas eugenésicas, no de la Antigua Grecia, sino de la Alemania nazi, hablando de “exterminio silencioso”. Esa odiosa comparación es otra estrategia más para ocultar su ideología, tal y como explicaré más adelante, pues las políticas eugenésicas nazis más ambiciosas, se orientaron hacia el incremento de la natalidad.



Otra de las cuestiones que sacan siempre a relucir, es la “teoría de género” o “ideología de género” que, más allá de expresar sus acuerdos o desacuerdos, tergiversan los múltiples planteamientos que encierran con ese concepto, como si fuera un cuerpo único de doctrina, transformándola en una “ideología contra la lucha de clases” y para el “exterminio del proletariado”. De nuevo, la lucha de clases y la defensa del proletariado, aparecen para darle ese matiz político de dialéctica marxista, y encubrir que persiguen la misma finalidad que la iglesia católica y las reaccionarias ideologías ultraconservadoras.



LA SUPUESTA INEXISTENCIA DEL PATRIARCADO



No es una casualidad la insistencia en la inexistencia del patriarcado. Con ello se encubre y disculpa a la institución más patriarcal que ha existido sobre este planeta. Esos que manifiestan que el patriarcado no existe en occidente, encubren que la iglesia católica es todavía un poderoso poder patriarcal que se ampara detrás del capital y sus gobiernos, y que prosigue con sus “cruzadas” de evangelización en buena parte del mundo, enmascarándolas con la beneficencia o la caridad cristiana. Si actualmente hay una institución en la que se evidencia por encima de todas el poder del hombre sobre la mujer, esa es la eclesiástica. Y religiones e iglesias las hay por todo el mundo, incluyendo occidente, uno de cuyos estados es el Vaticano.



Los discursos antifeministas, contra la libertad y los derechos de las mujeres o contra la equidad, son interminables, pero me gustaría exponer unas más que sospechosas coincidencias entre todos esos discursos y los de los más altos representantes de la reaccionaria iglesia católica, institución que tiene una larga tradición en apoyar tanto a despóticos reyes como a dictaduras genocidas, y escasas y aisladas muestras de luchas en favor de las clases trabajadoras, los pueblos y su autodeterminación.



Hablan de la defensa de “la autonomía de los más débiles e indefensos”, los embriones, pero luego a los pueblos y a sus moradores los quieren bien sometidos y evangelizados.



No obstante, antes de empezar a exponer algunos de los testimonios de la jerarquía eclesiástica católica, no quisiera olvidar mencionar la cuestión de lo que llaman “vientres de alquiler” que también ha salido en los comentarios.



“VIENTRES DE ALQUILER”



Cada vez que se ha expuesto dicha cuestión, se ha hecho mención de la mercantilización y el comercio que está detrás de la “industria” de los “vientres de alquiler”, comparándola, peyorativamente, como otra forma de “prostitución”. Aseguran quienes sostienen esa afirmación, que es además una forma más de explotación de las mujeres proletarias en beneficio de las familias burguesas, exponiendo que son las mujeres proletarias quienes ofrecen sus vientres, a cambio de dinero, a las parejas burguesas que no pueden concebir hijos.



Más allá de las opiniones a favor o en contra de esa práctica, lo que constato en los comentarios y artículos, es una invisibilización total de las causas y de los responsables de la pobreza de las mujeres que se ofrecen como gestadoras. Se las descalifica como “prostitutas”, como si ser prostituta fuese siempre una libre elección y no una necesidad de supervivencia más que, no es casual, afecta principalmente a niñas, niños y mujeres, sin negar la existencia de prostitución masculina, casi siempre solicitada por hombres.



En la supuesta crítica se nos hace responsables a las mujeres de la industria que puede aparecer con “los vientres de alquiler”, y no al sistema capitalista que es quien tiene la economía para crear esa industria y que intenta convertirlo todo en mercancía de la que obtener su plusvalía.



Si una mujer empobrecida, que tiene necesidades básicas y urgentes para sobrevivir, acepta “alquilar su vientre”, para ellos está contribuyendo a fortalecer a la burguesía y va en contra de la lucha de clases del proletariado. Frente a argumentos con falacias de tal calibre, lo que podemos constatar es que las mujeres siempre somos las culpables de todo ya desde el “pecado original” e incluso de querer sobrevivir. La responsabilidad de las empresa, si es que hay empresas por medio (el nuevo dios omnipresente), desaparece y se crea la nueva “religión” de los oprimidos que culpa de sus desgracias a las mujeres y a su lucha por las libertades de todos.



LA CRÍTICA PENDIENTE



Con el presente texto, no voy a abordar una crítica, bien merecida, hacia algunos grupos, organizaciones y sectores del feminismo y los movimientos LGTB que, apropiándose de los discursos de equidad y libertades, se han sumado a las estrategias neoliberales del poder. Hay numerosos artículos y textos críticos de mujeres que denuncian los discursos feministas por eurocéntricos y por concebir la opresión de las mujeres, sólo desde el punto de vista de la mujer blanca, occidental, y también burguesa, ignorando las circunstancias opresivas de las que somos objeto las mujeres indígenas, negras, migrantes, musulmanas, animistas, prostituidas, etc…, y trabajadoras o desposeídas.



En esta ocasión he querido poner en énfasis, la visibilización de esos discursos contra las mujeres, y de dónde salen o por lo menos, que institución los promueve de manera intensa y permanente.



Para ello, nada mejor que utilizar como evidencia las declaraciones de altos responsables de la iglesia católica, católica porque son las declaraciones que tengo más a mano, pero podría ser de cualquier otra iglesia. A ninguna iglesia le interesa la equidad, pues de ser así, sus omnipotentes dioses caerían de sus altares y se quedarían sin “pobres” que son uno de los principales fines con los que encubrir el verdadero motivo de su existencia. Sin pobres, no hay poder ni “paraíso”.



DECLARACIONES DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA



“LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO”



Empecemos por Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Este hombre califica a la “ideología de género” como una filosofía, hablando del sexo con el que nacemos (biológico), como “dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido”. No sé si al hablar de “hombre”, las mujeres no tenemos que sentirnos incluidas y nosotras podemos “llenar del sentido” que nos plazca nuestro sexo. Pero me temo que no tenemos esa suerte.



Clica la imatge per una versió més gran





Este obispo asegura que según la “ideología de género, uno no nacería varón o mujer, sino que lo elige según su capricho, y podrá cambiar de sexo cuando quiera según su antojo”. En un sermón también expuso que el cardenal Ennio Antonelli, le había comentado, "hace pocos días en Zaragoza que la Unesco tiene programado para los próximos 20 años hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual”.



Clica la imatge per una versió més gran





¡Atención!, según el obispo y el cardenal, en breve el mundo será una inmensa fiesta del orgullo gay, patrocinada por la Unesco. Y una se levantará de la cama por la mañana y, entre las múltiples preocupaciones, tendrá que resolver con que sexo sale ese día a la calle. ¡A ver!, ¿hoy que sexo me elijo…? ¿De qué salí el lunes…?



El diácono Girolamo Furio se refiere a la “teoría de género”, como “una idea”, afirmando que dicha “teoría” sostiene “la no existencia de una diferencia biológica entre hombres y mujeres determinada por factores inherentes al cuerpo, sino que los hombres y las mujeres son iguales desde todos los puntos de vista; que existe esa diferencia morfológica, pero no cuenta”.



Aquí tenemos que, quienes hipotéticamente han renunciado a la sexualidad, nos explican que el sexo es determinado por la “naturaleza” y no que parte de una construcción social como la identidad sexual heteronormativa. No he leído ni una mínima parte de textos feministas, pero a los que he tenido acceso, EN NINGUNO SE EXPRESA QUE NO HAYA DIFERENCIAS BIOLÓGICAS. Más bien al contrario, afirman que a la condición biológica, se le suma también la psicológica, aclarando que esa concepción de sumas, no tiene que quedar condicionada por el binarismo sexual.



Pero sigamos con las fuentes “originales” católicas. En la web “religión digital” podemos encontrar las declaraciones que hizo en Washington y en Ávila, el cardenal Robert Sarah, prefecto electo de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y actual presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. Un título muy “sadomaso” y estoico.



A parte de acusar a la UE y a la ONU de imponer al mundo la ideología de género, algo que también sostenía uno de los principales comentaristas de la web, afirmó que “hay un plan para destruir la familia y el matrimonio”. ¡Horror, David Cooper revisited!



Vaya, creí que una de las cuestiones de las que se trataba la REVOLUCIÓN, era precisamente de eso, pero dudo mucho que la ONU y la UE estén por revolucionar al mundo. Precisamente uno de los temores de uno de estos jerarcas eclesiásticos, era que la “ideología de género” estaba creando una “revolución”. Uyyyy!, ya vemos por dónde van los miedos.



Supongo que como los primeros discursos sensacionalistas y conspiranoicos del cardenal Robert Sarah, en misión evangélica, le parecieron tibios, afirmó sin ninguna duda que actualmente existen en el mundo "dos fuerzas diabólicas: el ISIS o Estado Islámico y la teoría del género”, considerando la “teoría de género” como “ideología demoníaca” y “la mayor amenaza que ha conocido el mundo”. La niña del exorcista y el nuevo eje del mal.



VIOLENCIA, FACTOR DE LAS CONDICIONES DE LA MUJER



No es una coincidencia que alguno de estos comentaristas que niegan el patriarcado, cuando se trata de derechos de la mujer, siempre saquen la comparación con el mundo islámico, negando la existencia de feministas en él. Aquí unas palabras de una mujer, defensora de los derechos de la mujer en el Líbano: “Se ha estudiado cuáles son las condiciones de la mujer bajo el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y la mayoría tienen que ver con la violencia”. VIOLENCIA, como la violencia de las palabras de esta curia del senado eclesiástico.



Piero Corsi, de Lerici, un párroco de la italiana provincia de Spezia, culpaba a las mujeres del feminicidio, con el argumento de que “no era posible que todos los hombres hubiesen enloquecido al mismo tiempo”, y por ello co-responsabilizaba a las mujeres de la violencia de los hombres. "Niños abandonados, casas sucias, comidas frías, compradas en tiendas de comidas rápidas, ropas mugrientas... Si una familia acaba en el desastre y se llega al delito, una forma de violencia que hay que condenar y castigar con firmeza, muchas veces la responsabilidad es compartida”. Esta opinión se asemeja bastante a la que sostienen Félix Rodrigo Mora y Prado Esteban, con la pérdida de valores espirituales y familiares.



Para estos señores antimujeres e islamófobos, la naturaleza y su dios, son lo mismo y por ello afirman que lo natural es que la familia sea fundamental y “el matrimonio monógamo y fiel una célula básica”. Esa “célula básica familiar” no es más que el espacio privado para esa violencia impune. Y la violencia no es más que la consecuencia de la provocación de las mujeres “que se alejan de la virtud”. Pier Corsi decía que “las mujeres y las niñas llevan vestidos diminutos y ceñidos que provocan los instintos” que llevan a la violencia y al abuso sexual, "el macho, siempre ha sido violento, no puede contener el instinto, así que si la mujer lo provoca, hay muchos que no pueden controlarse”, concluyendo con un “hagamos un examen de conciencia: tal vez nos lo hayamos buscado”. ¡Cuidado Piero!, si por tus declaraciones alguna vez llegas a obispo o cardenal, elige bien tu hábito coral de encaje…, no vayas a provocar algún “instinto” que no se sabe controlar.



El cardenal Robert Sarah, en unas jornadas sobre “mujer, familia y sociedad”, expuso que “hay diferentes modos de destruir a la familia”, refiriéndose a considerar “a la familia como algo abstracto, sin una estructura fija”. Es decir, algo así como que los hijos parirán a sus padres.



En los comentarios de indymedia también ha salido la cuestión de la familia y su destrucción en contra del proletariado. Si reparáis un momento en el nombre de las jornadas, veréis que el cardenal, hombre, no habla de “hombre, familia y sociedad”, sino de “mujer”. Le suponemos una amplia experiencia sobre las mujeres en su mundo de hombres, en el que aquellas trabajan a su servicio, como en la familia.



Si pensamos en la concepción que la iglesia católica tiene del comportamiento sexual, constataremos que sólo se concibe el sexo dentro del matrimonio (siempre entre hombre y mujer) y destinado a la procreación. A la procreación la consideran como “destino natural de la sexualidad”, siendo el sexo anal, los actos homosexuales o cualquier otra forma de sexualidad no reproductiva, como “antinaturales, pecaminosos y desordenados”, concibiendo la “complementaridad de los sexos (hombre y mujer), parte del plan de dios, apelando a la virtud de la castidad para los y las homosexuales y quienes no tienen intención de procrear. La castidad, junto con la masturbación, es una de las propuestas “anticonceptivas” de uno de los comentaristas de indymedia. Ya sabemos “a qué dedica su tiempo libre”, el que no está conectado a la red.



HOMOSEXUALIDAD Y PEDERASTIA

Clica la imatge per una versió més gran





El Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, ante la aprobación de una ley en contra de las agresiones a homosexuales, expresó que “le estamos dando un mal concepto a los niños”, hablando que ese tipo de leyes, podían “abrir puertas a otras cosas y que es “como jugar con candela”. Diera la sensación que la iglesia de Panamá, pretendiera incorporar en vía crucis de semana santa, a un homosexual agredido por niños.



Sin embargo, cuando se trata de abusos de curas pederastas, los altos responsables de la iglesia católica, los disculpan. “Hay que perdonar a curas pederastas; no sabían lo que hacían”, dijo el obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Elizondo. Otro obispo de San Cristobal de Las Casas, Felipe Arizmendi, afirmaba que “el erotismo impide respetar a los niños”. Vamos entendiendo. La carne es débil.



Clica la imatge per una versió més gran





En el mismo contexto del abuso de menores, Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife decía, “puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan”. En cuanto a la homosexualidad afirmaba que "no es políticamente correcto decir que es una enfermedad, una carencia, una deformación de la naturaleza propia del ser humano…”, pero "el fenómeno de la homosexualidad es algo que perjudica a las personas y a la sociedad”. Me pregunto ¿cómo sabe este obispo que hay menores que lo consienten y están de acuerdo? ¿Se lo han explicado o es por propia experiencia? ¿Hay algo del término “menores” que no haya entendido el señor obispo o es que acaso su sexualidad es todavía la “inmadura” de un menor?



Clica la imatge per una versió més gran





En Segorbe-Castellón, el obispo Juan Antonio Reig Pla, sostenía que la educación sexual en las aulas se reducía a “exaltar la homosexualidad”. Supongo que su profesor en esta materia, le daba la clase en leggins de leopardo.



Clica la imatge per una versió més gran





André-Joseph Leonard, arzobispo de Bruselas-Malinas entendía el surgimiento del SIDA, como “un acto de justicia”. Eso mismo se decía de las colaboraciones de la iglesia con los crímenes de las dictaduras. Eran actos de “justicia divina” y “selección natural”, pues la naturaleza es el designio de dios.



Clica la imatge per una versió més gran





“SI LA MUJER ABORTA, PUEDEN ABUSAR DE ELLA”



Sobre el aborto, recojo las palabras de la homilía del arzobispo de Granada, Javier Martínez Fernández, en la que dice que “si la mujer aborta, el varón puede abusar de ella”, comparando, además, la ley del aborto con el régimen de Hitler y calificándolo de “genocidio silencioso” y anuncio de “una nueva y terrible dictadura”. La interrupción del embarazo es considerada por el arzobispo de Granada como “Matar a un niño indefenso”. Como vemos la coincidencia de discursos con el comentarista de dialéctica marxista de la web, es más que asombrosa, y más especialmente cuando se refieren a las prácticas eugenésicas, pues el régimen nazi perseguía “el mejoramiento de la raza”, que para nada coincide con el aborto, pero lejos de quedarse ahí, esas políticas eugenésicas y raciales, ordenaban a los miembros del partido nacional-socialista, un número mínimo de descendencia y promovían y exportaban los paritorios nazis a los diversos países que iban invadiendo, con la finalidad de reproducirse y conquistar el mundo. Estos paritorios nazis llamados Lebensborn fueron creados por la SS de Himmler.



Clica la imatge per una versió més gran





Es decir, las políticas que promueven la natalidad y se oponen al aborto, son realmente eugenésicas y continuadoras del darwinismo social del nazismo, pues denigran, condenan y castigan a las mujeres que abortan y las obligan a una natalidad y maternidad forzada y no deseada.



Otra de las expresiones utilizadas por algún comentarista de la web, es la del “imperio gay”, que es la manera como se expresó el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en unas declaraciones apocalípticas. Hablar de la “ideología de género”, no es más que reproducir la misma manera que tienen los ultraconservadores para referirse a las luchas feministas y trans, a la que el propio cardenal Cañizares considera como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”.



En cuanto al aborto, el cardenal Robert Sarah, prefecto electo de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y actual presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, vuelve a coincidir con un comentarista de esta web, al referirse al aborto como destrucción de “criaturas indefensas” y que “la falta de niños”, hace que vengan “de otras culturas, que tienen otra religión y otra cultura y ellos sí tienen niños y esto crea un desequilibrio social”. Esta es otra de las cuestiones coincidentes con uno de los comentaristas que, aunque reviste sus discursos con dialéctica marxista, no es más que la estrategia del sincretismo religioso del que hicieron alarde los invasores españoles católicos, para evangelizar y colonizar a los pueblos indígenas de Abya Yala y de otros continentes. Nuevos tiempos, mismas estrategias.



Siguiendo con el aborto, el anteriormente mencionado obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en una carta pastoral a sus fieles, rescata la leyenda de “los santos inocentes”, para afirmar que “Herodes sigue vivo”: “La familia necesita la redención de Cristo, porque Herodes sigue vivo, y no sólo mata inocentes en el seno materno, sino que intenta mentalizar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes con esta ideología, queriendo hacerles ver que hay ‘otros’ tipos de familia”. Como vemos, el recurso del discurso de “la muerte de inocentes” en referencia al aborto, es una constante en su reaccionaria ideología que concibe a la familia como modelo único que necesita “la redención de Cristo”.



DECLARACIÓN REVELADORA

Clica la imatge per una versió més gran





Para poner límite a la gran cantidad de manifestaciones patriarcales (homófobas, antimujer, antifeministas, tranfobas, misóginas, etc…), voy a dejar el revelador testimonio del obispo de Cracovia Tadeusz Pieronek, que con total rotundidad afirma que “el holocausto (nazi) es un invento judío”. Conocemos perfectamente quienes están detrás de este tipo de declaraciones negacionistas, y me parece que todas estas opiniones hablan por sí solas y tienen una clara base ideológica.



Todas estas opiniones, aunque actualizadas al contexto actual, no se apartan tanto de las del clérigo del S XVII, Ludovico Sinistrari (siniestro apellido), en los que explicaba cómo encontrar los signos del diablo en los genitales de la mujer (Ay! diablillo viciosillo…), otra excusa más para el control del cuerpo de las mujeres y su sexualidad.



Los defensores de la inexistencia del patriarcado, no sólo defienden las reaccionarias ideologías del poder más rancio y reaccionario, sino que además encubren las responsabilidades de este sobre las muertes de las clases sociales más empobrecidas, las invisibilizan y arremeten contra todas sus formas de lucha y resistencia.



Estas reaccionarias ideologías no son solo defendidas por la institución eclesiástica, sino que son reconocibles en otras muchas instituciones del poder, desde la judicial, hasta las más básicas de la enseñanza, en las que recientemente un profesor de un instituto de Lleida, afirmaba en clase, que ser homosexual era “antinatural”.



Para entender la sinrazón y tergiversación que hacen los autores de los comentarios en esta web, podemos constatar cómo se aborda por los medios eclesiásticos, la protesta de los alumnos y alumnas del instituto de Lleida ante las afirmaciones del profesor: “Acosan a un profesor por afirmar que las relaciones homosexuales son ‘antinaturales’”



Como vemos, las palabras de Malcolm X sobre el engaño mediático de convertir a la víctima en victimario, y al victimario en víctima, forma parte de las estrategias de la confusión de esta ideología ultraconservadora y reaccionaria, falseando la realidad según sus intereses, que no son los de las personas empobrecidas, sino los de la codicia del poder y la extrema riqueza que les empobrece.



Con todo el patrimonio acumulado que atesoran y acumulan las órdenes religiosas, el hambre y la pobreza del mundo habría desaparecido hace mucho tiempo. Su hipocresía es fundamentalista, y hacen un total uso de la mentira y la falsedad con todo el desprecio hacia las personas y las vidas humanas que luego dicen defender en sus discursos “pro-vida”, para después, con complicidad y silencio, dar la bendición a los condenados a muerte y criticar las ejecuciones de países islámicos que, de ser católicos, bendecirían sin temblarles las manos.



Ahora ya no podemos decir que no sabemos que hay detrás de todos esos discursos misóginos y patriarcales.







