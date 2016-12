Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: dones ¡Libertad para mi coño! ¡Maternidad subrogada ya! En tal día como hoy en el que los cristianos celebran la maternidad subrogada de María, que parió al niño Jesús, reivindico este mismo derecho para todas las mujeres, sean vírgenes o no. Estoy hasta el coño de no poder hacer lo que me salga del coño con mi coño. Y lo digo así de claro, para que se me entienda antes. Mi coño es mio, como lo es el resto de mi cuerpo. Y de la piel para dentro soy libre de decidir lo que hago con mi cuerpo. Una única cosa es absolutamente mía en este mundo: mi cuerpo. Así que ya está bien de que otras personas se crean con el derecho de meter las narices para legislar qué hago y cómo con mi coño.



Entre otras funciones fisiológicas de mi cuerpo, mi coño junto con mis ovarios y mi útero, tienen la capacidad de engendrar, gestar y parir. Y lo mismo que no hay leyes que decidan cuál es el número de veces, o la frecuencia, o el objetivo de las eyaculaciones de un hombre, tampoco debería de estar legislada mi capacidad reproductiva.



En España, a parte de otra ley que restringe la libertad reproductiva de la mujer, la «Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida» prohíbe la maternidad subrogada -artículo 10- (1). Sin embargo sí que está permitido que un hombre pueda donar su semen a una clínica de reproducción asistida a cambio de una compensación económica de entre 30 a 50 euros por las molestias ocasionadas -artículo 5 de la Ley 14/2006- (1, 2). ¿Cuál es la diferencia? ¿Únicamente que los gametos del hombre (espermatozoides) salen al exterior de su cuerpo y los de la mujer (óvulos) se quedan en el interior de su útero? Bueno, pues curiosamente, mientras que está prohibido subrogar los ovarios o el útero para gestar el hijo de otra mujer, sí que está permitido donar óvulos a clínicas de reproducción asistida, a cambio de una «compensación económica resarcitoria» que oscila entre los 600 y los 1000 euros (1, 2). También es perfectamente legal que estas clínicas de reproducción asistida se lucren vendiendo estos óvulos a una mujer receptora -que pagará entre 4500 y 9000 euros- (3). Donar óvulos supone a la donante pasar por una estimulación ovárica (hormonal) y una intervención quirúrgica para la extracción de los óvulos, ambos procedimientos de riesgo, pero que proporcionan pingües beneficios para la clínica de reproducción asistida de turno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que la maternidad subrogada, ya sea altruista o no, sucede de forma fisiológica en el interior del cuerpo de la donante, mientras que la donación de óvulos sucede hacia el exterior de su cuerpo y con mediación de una intervención quirúrgica llevada a cabo por una clínica de reproducción asistida? Da la impresión entonces, de que el único motivo por el que sí que está permitido donar óvulos, pero no subrogar el útero o los ovarios, es meramente económico. Sin embargo, se disfraza este verdadero motivo comercial, con argumentos morales que justifican la limitación de la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.



En el ámbito europeo, países como Portugal, Grecia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos cuentan con un marco legal que permite la gestación subrogada, mientras que esta queda expresamente prohibida en España, Francia, Italia, Alemania, Suiza y Suecia (3). El argumento esgrimido para su prohibición establece que la subrogación supone la explotación del cuerpo de la mujer y sus órganos reproductivos, explotación a la que quedarían especialmente expuestas las mujeres económicamente más desfavorecidas. Este es un ejemplo de argumento capcioso y mojigato. Lo mismo que decir que como la mendicidad está mal, hay que prohibir que los mendigos duerman en la calle, o ya puestos, ¿por qué no meterlos en centros de internamiento para no verlos...? Lo repito: mi cuerpo es mio, y por lo tanto soy libre de hacer con él lo que a mi me parezca mejor. Si el riesgo es que aquellas mujeres económicamente desfavorecidas sean explotadas para la gestación subrogada, el tema no es prohibir la subrogación, sino ir a la raíz del problema: que no haya personas desfavorecidas y en situación de riesgo de explotación. Y si esta solución parece utópica, pues entonces, puestos a legislar, en vez de cercenar la libertad de elección sobre el propio cuerpo, legíslese para que aquellas mujeres que decidan practicar la subrogación de su útero no sean explotadas por terceros.



Y así estamos en España, donde aquellas parejas infértiles que se deciden por esta opción para ser padres, se ven obligados a peregrinar hacia países como Ucrania o Estados Unidos para contratar legalmente un vientre de alquiler. Una vez más, esta opción sólo estará al alcance de quienes dispongan del suficiente poderío económico: el coste por una maternidad subrogada en EEUU se sitúa a partir de los 80.000 euros (5), y en Ucrania entre los 30.000-50.000 euros (6). Los motivos morales que prohíben la subrogación materna en España se esfuman como por arte de magia si tienes suficiente dinero como para saltar fronteras. Me recuerda a aquellos tiempos no tan lejanos, en los que las mujeres españolas de familias con recursos podían pagarse el viaje a Londres para abortar, mientras que las que no eran tan privilegiadas se veían obligadas a abortar en condiciones sanitarias deplorables y con riesgo de acabar con sus huesos en la tumba o en la cárcel.



¡Ya está bien! Si quiero ceder mi útero y ovarios para gestar el hijo de otra mujer, es mi decisión. Lo mismo que si decido hacerlo de forma altruista o percibir un beneficio económico por ello. Porque mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío. Y hay que repetirlo, porque llevamos ya varias generaciones de mujeres repitiéndolo y parece que esto no termina de comprenderse por parte de nuestros legisladores.



Y todo esto lo escribo, teniendo en cuenta que defiendo la adopción como opción prioritaria frente a cualquier técnica de reproducción asistida. Bastante superpoblado está ya el planeta, y demasiados niños sin padres esperan, como para dar tanta importancia a la descendencia genética. Pero este ya es otro tema, y sobre las trabas a las que uno se ha de enfrentar para adoptar en España, me daría para otro artículo.



