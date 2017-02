Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : educació i societat : immigració : dones Los delitos sexuales se dispararon el pasado año en Catalunya: Los delitos sexuales se dispararon el pasado año en Catalunya:

Las denuncias por abusos sexuales suben un 43%, de 766 a 1099, y las denuncias por agresiones sexuales aumentan un 9,43%, de 679 a 743 casos. En Catalunya cada día se recibe una media de 34 denuncias por violencia de género. Este preocupante aumento de los delitos sexuales, contrasta con el descenso de un 9,37% de los delitos contra las personas y el aumento de un 28% de los homicidios consumados, de 42 a 54 casos, y las tentativas de homicidio, que pasaron de 143 a 168, un 17% más que el 2015. También se redujeron los delitos contra el patrimonio en un 0,79%, al descender los robos con fuerza en un 2,77%, y los robos con violencia e intimidación, que bajaron en un 5,51%, especialmente por el descenso de los asaltos con fuerza en domicilios, que de 27.483 en el 2015, bajaron a 26.942 en el 2016, aunque las cifras siguen siendo elevadas y desde la consellería se reclama una mayor contundencia para este tipo de delitos.



Desde el 2009 se había iniciado una tendencia hacia la baja de las denuncias por abusos y agresiones sexuales, y desde la Consellería de Interior se apuntan algunas especulaciones por la coincidencia del escándalo por el caso de los Maristas de Sants-Les Corts, o por el aumento de edad de consentimiento sexual.



La mayor parte de las víctimas de agresiones sexuales son mujeres de entre 18 y 23 años, nacionalidad española, mientras que los agresores son hombres españoles de entre 24 y 34 años.



El balance total de delitos asciende a 472.265, casi un 2% menos que el año anterior, y la media de denuncias por día, es de 1847. El ratio de denuncias ha descendido en todas las regiones policiales, menos en la de Barcelona, donde han aumentado un 1%, subida que se relaciona con la mayor afluencia turística de la ciudad, en la que se han detectado 100.000 autores de delitos, casi siempre adultos, de los que el 56% son españoles.

