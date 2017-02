LES VOLEM LLIURES! LES VOLEM APROP!

ACTE SOLIDARI amb les companyes acusades d'expropiar bancs a Alemany (CANCEL·LAT) El proper dissabte 22 d’octubre es realitzarà un acte on algunes companyes explicaran experiències de lluites on s'ha utilitzat l’expropiació de bancs com a eina en diferents contextos europeus i projectes polítcs revolucionaris. Amb aquest acte pretenem solidaritzar-nos amb les companyes empresonades, acusades d’haver expropiat bancs a la ciutat d’Aachen entre els anys 2012 i 2014. Acte Dissabte 22 d'octubre 14h Dinar

16h Acte polític



ESPAI Àgora Juan Andrés Benítez (C/Aurora amb Riereta – L2 Sant Antoni)





Adheriu-vos al comunicat de suport