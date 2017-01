Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió violencia sexual del juez Tapia Eso solamente lo puede considerar de esa manera un absoluto sinvergüenza, el sinvergüenza juez Tapia. Clica la imatge per una versió més gran

VIOLENCIA SEXUAL DEL JUEZ TAPIA Y LA AUDIENCIA DE ALAVA



Es una vergüenza que en el "palacio de justicia" de Vitoria-Gasteiz, en la Audiencia provincial de Alava este el presidente de "jueces para la democracia" mientras ese mismo juez considera como ya denuncié en otra ocasión, considera "masoquistas" a las victimas de violación y las violaciones. Eso solamente lo puede considerar de esa manera un absoluto sinvergüenza, el sinvergüenza juez Tapia.



La Audiencia Provincial de Álava califica de "MASOQUISTAS" las torturas y la Violencia Sexual contra mi persona, una victima de violaciones e intentos de asesinato, contra la victima y objetivo RAÚL IBAÑEZ DE GARAIO por mi condición de poeta y por expresar libremente mi pensamiento. Después de años de guerra sucia y los peores crímenes, se revela la colaboración judicial con las violaciones de los derechos humanos, con el genocidio cultural y con los intentos de exterminio contra un poeta vasco.



Es decir, consideran que a las victimas de Agresión sexual les gusta que las violen y torturen. LAS HUMILLACIONES, DISTORSIONES Y MOFAS DE LOS TRIBUNALES DE VITORIA-GASTEIZ CONTRA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL TIENEN QUE ACABAR YA.



LOS TRIBUNALES DE VITORIA-GASTEIZ, COMO OTROS SEUDOPROFESIONALES HARTO MEDIOCRES, PREVARICADORES, NEGLIGENTES, FARISEOS Y MALEVOLOS, SOMETEN A LAS VICTIMAS DE TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES A TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES.



EN ESE CASO LO PEOR DE ESE AUTO ES QUE OCULTAN PRUEBAS Y ESE AUTO ES PARA NEGAR UNA INVESTIGACIÓN, APARENTEMENTE NO HAN INVESTIGADO PRECISAMENTE PORQUE SABEN DE LAS VIOLACIONES, PERO TODO APUNTA A QUE NO SOLO HAN INVESTIGADO SI NO QUE ESTAN OCULTANDO PRUEBAS DE LAS VIOLACIONES YA QUE SON MUY FUERTES, ES DECIR, NIEGAN LOS HECHOS QUE SE SUPONE NO QUIEREN INVESTIGAR CUANDO TIENEN TODO ENCIMA DE LA MESA QUE DEMUESTRA VIOLACIONES, TORTURA E INTENTO DE HACER DESAPARECER A UNA VICTIMA, PERO CALIFICAN LAS VIOLACIONES Y TORTURAS DE (MASOQUISTAS). ¿COMO PUEDEN CALIFICAR ALGO QUE NIEGAN DE, Y ADEMÁS LO PONEN DE ESA FORMA ENTRE PARENTESIS, (MASOQUISTAS)?

ESE ES EL TEMA QUE ESTÁN SIENDO NEGLIGENTES PORQUE LO QUIEREN OCULTAR.



Y PARA QUE SE ENTIENDA MEJOR, ES COMO SI NEGASEN LO HECHOS DE LAS NIÑAS DE ALCASSÉR PERO A SU VEZ CALIFICAN LAS VIOLACIONES Y TORTURAS DE “MASOQUISTAS”. PRECISAMENTE PORQUE HAY VIOLACIONES Y TORTURAS MUY GRAVES QUE QUIEREN OCULTAR PERO LAS RIDICULIZAN O DICEN QUE A LAS VICTIMAS LES GUSTA QUE LAS VIOLEN Y TORTUREN.



Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)



-a 3 de enero de 2017





En el reino de los violadores y/o violadoras:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508520/index.php



Osakidetza conculca y vulnera los Derechos de Victimas de Violencia Sexual:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508492/index.php



Como en otra ocasión:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508433/index.php

http://argentina.indymedia.org/news/2016/12/900832.php



Un problema de Justicia:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/507054/index.php





LOS MUERTOS DE VUESTRA GUERRA (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición):





http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/488462/index.php

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...