Osakidetza conculca y vulnera los Derechos de Victimas de Violencia Sexual y los convenios internacionales contra la TORTURA. Osakidetza tiene en Vitoria-Gasteiz un violador que ha cometido diferentes delitos y usa su condición de "facultativo" para utilizar métodos pederastas para cometer abusos contra sus pacientes y otras personas que han cometido delitos de violación, para luego hacer diagnósticos falsos contra las victimas que se atreven a denunciarlo. Antes actuaba en el Centro de Salud de Zalburua. Ese perro de (Osakidetza, Seguridad Social), se hace llamar Rafael Garcia Marquez, por lo que se sabe el último apellido "Marquez" es falso. Osakidetza está encubriendo a ratael, y el "palacio de justicia" como siempre en estos casos no hacen nada y van contra las victimas mientras cometen prevaricación y negligencia para desacreditar, denigrar y maltratar a las victimas mientras vulneran sus derechos fundamentales y el derecho a la VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTIAS DE NO REPETICIÓN.



Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)



-a 30 de diciembre de 2016





