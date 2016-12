Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió en el reino de los violadores y/o violadoras VIOLENCIA E INJUSTICIAS SOBRE VICTIMAS DE VIOLAVIONES Y DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DE LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DEL "GÉNERO" Clica la imatge per una versió més gran

En el reino de los violadores y/o violadoras, OSAKIDETZA hace el trabajo sucio de los violadores por la incompetencia y deficiencia judicial y por la incompetencia y deficiencia de la propia Osakidetza, hace el trabajo sucio de diagnosticar médicamente las prevaricaciones y negligencias de carácter judicial del "Palacio de Justicia", prevaricaciones y negligencias de un desorden de carácter excepcional extremo y agresivo, que reivictimiza y fomenta MÁS VIOLENCIA E INJUSTICIAS SOBRE VICTIMAS DE VIOLAVIONES Y DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DE LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DEL "GÉNERO".



Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)



-a 31 de diciembre de 2017





Osakidetza conculca y vulnera los Derechos de Victimas de Violencia Sexual:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508492/index.php



Como en otra ocasión:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508433/index.php

http://argentina.indymedia.org/news/2016/12/900832.php



Un problema de Justicia:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/507054/index.php

This work is in the public domain afegir comentari ...