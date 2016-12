Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió Como en otra ocasión lo conocemos las victimas sobrevivientes, una violación no solamente es la violación del cuerpo Como ya he dicho en otra ocasión, las victimas de violencia sexual cuanto menos tenemos “estres pos traumatico”, unicamente “estrés pos traumatico”. Todo lo demás es basura de tecnocratas nazis y de una sociedad retrograda con instituciones que poco o en nada se diferencian de Arabia Saudí. Cualquier otra cosa es la negación de las victimas sobrevivientes de VIOLENCIA SEXUAL y la impunidad de los violadores o violadoras. Pero ahí hay mucho más. Segunda violación se llama al maltrato de la “justicia”. El estrés pos traumatico es fácil de superar dependiendo de la victima. Una violación es algo que solamente lo conocemos las victimas sobrevivientes, una violación no solamente es la violación del cuerpo. En sociedades más avanzadas aconsejan evitar “psicólogos” u otros ignorantes deficientes que tendrán que dar cuenta algún día de las aberraciones de su mediocridad e ignorancia de metodología nazi, las personas correctas de familia y entorno es lo aconsejable, aunque estas también pueden ser incomprensivas. En las violaciones por sumisión química sobre todo Vitoria está atrasada porque es retrasada y no hay profesionales con conocimiento, son un insulto a la inteligencia. Pero hay más que ahora no voy a comentar ni es el momento. En Vitoria a las victimas sobrevivientes nos lapidan con injurias.



Raúl Ibañez de Garaio



-a 28 de diciembre de 2016



-(Este extracto es una parte del texto publicado el 27 de septiembre de 2016 de titulo PERO CÓMO AMPARA LA TORTURA EL FORENSE).



PERO CÓMO AMPARA LA TORTURA EL FORENSE



En el “palacio de justicia” de Vitoria Gasteiz, el forense legaliza y legitima las torturas, las violaciones y no respeta los derechos humanos, sojuzga y denigra las denuncias de crímenes de lesa humanidad y todas las violaciones. De esa manera esconde la causa y los hechos de las torturas, los delitos contra la libertad sexual y la guerra sucia. De esa manera exime a violadoras y violadores, de esa manera se oculta entre los criminales, los crímenes y los responsables de las agresiones.



El forense del “palacio de justicia” está vulnerando todos los convenios internacionales para la protección de los derechos humanos como la “Convención Internacional Para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas”, contra la tortura y contra los funcionarios que prevarican atentando contra los derechos de la victima sobreviviente y haciendo caso omiso “Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales”.



El forense del “palacio de justicia” de “Vitoria Gasteiz” atenta contra las victimas sobrevivientes de violencia sexual haciendo diagnósticos falsos, erróneos y retrógrados que denigran a las victimas, igual que hacen en los países atrasados donde sojuzgan y criminalizan a las victimas y amparan las violaciones y la impunidad de los violadores.



Como ya he dicho en otra ocasión, las victimas de violencia sexual cuanto menos tenemos “estres pos traumatico”, unicamente “estrés pos traumatico”. Todo lo demás es basura de tecnocratas nazis y de una sociedad retrograda con instituciones que poco o en nada se diferencian de Arabia Saudí.

Cualquier otra cosa es la negación de las victimas sobrevivientes de VIOLENCIA SEXUAL y la impunidad de los violadores o violadoras. Pero ahí hay mucho más. Segunda violación se llama al maltrato de la “justicia”. El estrés pos traumatico es fácil de superar dependiendo de la victima. Una violación es algo que solamente lo conocemos las victimas sobrevivientes, una violación no solamente es la violación del cuerpo. En sociedades más avanzadas aconsejan evitar “psicólogos” u otros ignorantes deficientes que tendrán que dar cuenta algún día de las aberraciones de su mediocridad e ignorancia de metodología nazi, las personas correctas de familia y entorno es lo aconsejable, aunque estas también pueden ser incomprensivas. En las violaciones por sumisión química sobre todo Vitoria está atrasada porque es retrasada y no hay profesionales con conocimiento, son un insulto a la inteligencia. Pero hay más que ahora no voy a comentar ni es el momento. En Vitoria a las victimas sobrevivientes nos lapidan con injurias.



Decenas y centenas de forenses son cómplices de tortura, de crímenes contra la humanidad y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se saben impunes y con la “facultad” de mentir, injuriar, falsificar y atentar contra la dignidad y el honor de las victimas sobrevivientes de torturas y violaciones, somos miles.



Cómo atentan contra la vida y los derechos humanos, miles de torturados por el silencio de los forenses, que callaron, insultaron, denigraron, calumniaron y mintieron a las victimas sobrevivientes, con burocracia de falsos papeles, odian y desprecian a las victimas sobrevivientes, nos ven como testigos. Pero cómo amparan las torturas los forenses.



Raúl Ibañez de Garaio



-a 27 de septiembre de 2016

This work is in the public domain afegir comentari ...