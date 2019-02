Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: indymedia Des de Indymedia Barcelona A tots els col·lectius i individualitats dels moviments socials transformadors - Imc-bcn és un portal que va néixer per ser un mitjà de comunicació dels moviments socials, a través de l'autopublicació i al marge de les institucions i el mercat. En aquest portal web no tenen cabuda publicacions que pretenguin sabotejar el medi a través de polèmiques, que el debat deu realitzar-se entre els col·lectius i en espais en què la confidencialitat sigui part de la complicitat.



- Des dels 15 anys d'aquest portal, imc-bcn ha estat subjecta a diferents tipus de «vigilàncies» i «sabotatges» de la mateixa manera que altres nodes d'Indymedia. En IMC-BCN mai havíem vist la necessitat de fer públiques qüestions com aquestes, ja que gairebé sempre provenien de contextos feixistes, policials, carceraris o d'assetjadors de diversos tipus.



- Per causa que des de fa un temps vam experimentar un increment de publicacions i comentaris que no tenen cabuda en aquesta web, ens veiem en la necessitat de reclamar la cooperació de persones, grups i col·lectius que fan ús d'Indymedia Barcelona, ​​perquè no es converteixi en un espai on abocar les polèmiques que no troben el coratge de dur-se a discussió en els seus oportuns llocs.



- Som conscients que hi ha un grup de persones que estan utilitzant la autopublicació per als seus interessos personals, i volem fer-ho públic, perquè ens consta que algunes d'aquestes persones comparteixen espais dels moviments socials, només per venir aquí a publicar el que no s'atreveixen a exposar en aquests llocs.



- Recentment hem vist exposades a la web, gravacions realitzades en assemblea, i en les que era possible identificar els que participaven d'ella, sense el seu consentiment i al més pur «estil parapolicial». És per això que des d'aquest Centre de Mitjans Independent (IMC) ens sentim amb la necessitat de fer una crida als col·lectius, enfront d'aquests «Villarejos».



- En IMC-BCN no tenen cabuda les publicacions opressores (racistes, homòfobes, masclistes, religioses, explotadores, capitalistes, sistèmiques, parlamentàries, autoritàries ...) ni la desinformació. Convidem als portadors d'aquestes idees brossa, o de les intoxicacions informatives, que no es lamentin en nom de la llibertat d'expressió, ni amb acusacions de censura, i els convidem a que publiquin en altres webs o creïn els seus propis blocs que la xarxa està ben nodrida. L'espai virtual és molt gran, i aquí publicacions amb aquests continguts no són ben rebudes.



Indymedia Barcelona

barcelonaindymedia ARROBA moviments.cat



Desde Indymedia Barcelona



A todos los colectivos e individualidades de los movimientos sociales transformadores



- Imc-bcn es un portal que nació para ser un medio de comunicación de los movimientos sociales, a través de la autopublicación y al margen de las instituciones y el mercado. En este sitio web no tienen cabida publicaciones que pretendan sabotear el medio, a través de polémicas cuyo debate debe de realizarse entre los colectivos y en espacios en los que la confidencialidad sea parte de la complicidad.



- Desde los 15 años de este portal, imc-bcn ha estado sujeta a diferentes tipos de «vigilancias» y «sabotajes» al igual que otros nodos de Indymedia. En IMC-BCN nunca habíamos visto la necesidad de hacer públicas cuestiones como estas, pues casi siempre provenían de contextos fascistas, policiales, carcelarios o de acosadores de diversos tipos.



- Debido a que desde hace un tiempo experimentamos un incremento de publicaciones y comentarios que no tienen cabida en esta web, nos vemos en la necesidad de reclamar la cooperación de personas, grupos y colectivos que hacen uso de Indymedia Barcelona, para que no se convierta en un espacio donde verter las polémicas que no encuentran el coraje de llevarse a discusión en sus oportunos lugares.



- Somos conscientes que hay un grupo de personas que están utilizando la autopublicación para sus intereses personales, y queremos hacerlo público, porque nos consta que algunas de estas personas comparten espacios de los movimientos sociales, sólo para venir aquí a publicar lo que no se atreven a exponer en dichos lugares.



- Recientemente hemos visto expuestas en el web, grabaciones realizadas en asamblea, y en las que era posible identificar a quienes participaban de ella, sin su consentimiento y al más puro «estilo parapolicial». Es por ello que desde este Centro de Medios Independiente (IMC) nos sentimos con la necesidad de hacer un llamamiento a los colectivos, frente a estos «Villarejos».



- En IMC-BCN no tienen cabida las publicaciones opresoras (racistas, homófobas, machistas, religiosas, explotadoras, capitalistas, sistémicas, parlamentarias, autoritarias...) ni la desinformación. Invitamos a los portadores de esas ideas basura, o de las intoxicaciones informativas, que no se lamenten en nombre de la libertad de expresión, ni con acusaciones de censura, y les invitamos a que publiquen en otros webs o creen sus propios blogs que la red está bien nutrida. El espacio virtual es muy grande, y aquí publicaciones con esos contenidos no son bien recibidas.



Indymedia Barcelona

barcelonaindymedia ARROBA moviments.cat

