Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : educació i societat : immigració : dones Machismo de “NUEVA OLA”. Cómo identificarlo. El machismo de “NUEVA OLA” se reinventa con los despojos de sus violencias habituales e incorpora en sus discursos. una versión opresiva mucho más sutil, como reacción a las rebeliones de las mujeres organizadas y ante la sacudida irreverente de las diversidades sexuales que reclaman igualdad de derechos y libertades, cuestionando el modelo heteronormativo y familiar, los afectos y las clásicas estructuras del poder patriarcal. Las exigencias neoliberales que reclaman mano de obra cada vez más precarizada, ha convertido a la mujer en la nuevo sujeto a ser hiperexplotada, como mujer trabajadora, mujer madre reproductora, mujer “ama de casa” y esclava con posibilidad de “conciliar” el trabajo con cualquiera de sus otros ámbitos de explotación doméstica, familiar o maternal.



Frente a tal situación, la mujer sólo tiene posibilidades de sumisión o rebelión, y como cada vez hay más mujeres disconformes que, en pos de la igualdad se organizan y rechazan los roles impuestos por las estructuras patriarcales, las instituciones estatales y el mercado neoliberal.



El machismo, preocupado ante la posibilidad de perder parte de sus estructuras de poder, se remueve inquieto desde las sórdidas miserias patriarcales y se reconstruye adaptando los argumentos suprematistas de sus viejos discursos, a los nuevos tiempos.



Así, las lógicas de desvalorización y el menosprecio hacia la mujer, incorporan a sus maneras más violentas, burdas y groseras, formas más imperceptibles que niegan y siguen invisibilizando, una vez más, la realidad de esas estructuras de jerarquías opresivas que constituyen el patriarcado, en las que el machismo ocupa un lugar destacado.



Frente a las denuncias de violencias de hombres contra las mujeres, ejercidas en sus entornos afectivos, el machismo de “nueva ola” opondrá los millones de muertes indiferenciadas que se producen en el mundo, resaltando que son los hombres quienes más mueren, pero olvidando completar esa afirmación, con la aclaración que principalmente mueren a manos de otros hombres.



Algunos intentarán ser más concretos apuntando la dramática situación de los niños que mueren de enfermedades y hambre, las numerosas muertes en accidentes laborales o de tráfico, o en las guerras, como si las mujeres tuvieran alguna responsabilidad en ellas. A estos machistas de “nueva ola”, les importan muy poco todas esas muertes accidentales, y se aferrarán a la estrategia de cuantificar para minimizar con las cifras, las muertes de mujeres como consecuencia de la violencia de los hombres. Muertes que no son para nada accidentales o casuales, sino que en muchos casos rebosan premeditación y alevosía, cuando no nocturnidad y machismo. Violencia brutal de una persona, hombre, contra otra, mujer.



Otra de las torpes estrategias a la que recurrirán, es la introducción y comparación en los suicidios, argumentando que hay más hombres que mujeres que se suicidan, y aunque este hecho no sea falso, no deja de ser una verdad a medias, pues nunca se acuerdan de explicar que son las mujeres quienes intentan tres veces más que los hombres el suicidio, aunque sean ellos quienes consigan en mayor número de ocasiones consumarlo.



En ninguna momento explicarán el porqué introducen en un contexto de violencia contra las mujeres, la cuestión del suicidio, ni que relación establecen entre una y otro. Tampoco aclararán que esa mayor “eficacia” en el suicidio de los hombres, tiene que ver con los roles sociales más activos que se les han impuesto, y que los intentos fallidos de las mujeres, se deben a que casi siempre recurren a métodos de suicidio no violentos y que son atendidas en último momento, por alguien de su entorno, y porque también tienen una mayor capacidad para las confidencias que los hombres, que en ese sentido son mucho más reservados a compartir sus debilidades.



También hablarán del hipotético victimismo de las mujeres, pero lo harán con un disimulado tono victimista sacando a relucir la supuesta “misandria” de las feministas, para continuar quejándose del trato a todos los hombres como potenciales violadores y machistas por tener pene, y por su condición de heterosexuales. Para ellos el feminismo es como una especie de cofabulación lésbica, homosexual y transexual en contra de los hombres y repetirán una y otra vez que las feministas están subvencionadas, que son una “hijas de papá” y que se están cargando la maternidad o que la maternidad subrogada es casi una prostitución encubierta.



Otros de sus temas favoritos que casi siempre sacan a relucir, son la ley de violencia de género y la de custodia de los hijos e hijas, así como las falsas denuncias de maltrato por parte de las malvadas mujeres que quiere divorciarse y las actitudes parasitarias de querer vivir a costa de la pensión que les pasan para los hijos y/o hijas. Es bastante habitual que cuando se habla de violencia doméstica de los hombres contra las mujeres, intenten argumentar que también hay mujeres que ejercen violencia contra sus parejas hombres, como si ambas situaciones fuesen mínimamente equiparables. Insistirán que la violencia no es solo física, ellos lo saben muy bien tras tantos años de menosprecio hacia las mujeres.



También intentarán convencer de que la violencia de las mujeres en contra de sus parejas. hijos e hijas son superiores a las que reflejan las estadísticas, e intentarán legitimarlas argumentando que los hombres violentados no las denuncian por vergüenza.



Para algunos de ellos, los más religiosos, la diversidad sexual, o es una enfermedad o una manifestación del mal que hay que erradicar. “Los niños tienen pene y las niñas vagina”. Tantos años de silencio y tabú, metiendo el miedo y la culpa en el cuerpo para no hablar a los niños y las niñas de sus sexualidades, y ahora hasta sacan a pasear un autobús.



En otros ámbitos los reconoceremos porque reclamarán la legalización de la prostitución “por el bien de las prostitutas”, sobre las que dirán sentirse muy preocupados por su falta de “derechos laborales”. Preocupación que no aparece cuando se les mencionan el aumento de los abusos sexuales o las violaciones, aduciendo que las estadísticas son inciertas o están hinchadas por las feministas para conseguir más partidas presupuestarias. Sólo saldrán en “defensa” de la mujer, si el contexto permite alimentar la islamofobia, inventándose sucesos inexistentes o difundiendo y apoyando noticias falsas.



Siempre aparecerá alguno que para dar más credibilidad a sus afirmaciones, dirá que conoce a alguien que fue agredido por su mujer, a un hombre que se suicidó, a otro al que falsamente denunciaron por maltrato o a otro al que su malvada mujer le chantajeaba con la posibilidad de negarle ver a sus hijos y/o hijas, o que conocen a una mujer que sólo reclamó la custodia de los hijos y/o hijas, por el dinero.



Y se lamentarán que nada de esto aparezca en los titulares de la prensa, y que difícilmente se puede encontrar algo en prensa local, o que los gobiernos están secuestrados por las leyes de igualdad, y que las organizaciones feministas lo único que buscan es el dinero del estado.



De todo esto nunca los escucharás hablar en otro momento o en otro lugar, que no sea cuando se está denunciando la violencia de los hombres contra las mujeres, la desigualdad, los abusos o las agresiones sexuales.

