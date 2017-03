Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Marcha contra violencia de genero en Mexico vandaliza monumento a los desaparecidos d Ayotzinapa O como el ultrafeminismo interclasista & misandrico se convierte en motivo de division y enfrentamiento entre las distintas clases de oprimid@s y derrumba la unidad anticapitalista... Marcha contra la violencia de género provoca controversia en redes

Blanca Juárez | miércoles, 27 abr 2016 19:53



Movilización Nacional contra las Violencias Machistas. Foto Alfredo Domínguez





Ciudad de México. Tras la marcha del pasado domingo, en la que miles de mujeres protestaron contra la violencia machista, ha continuado la discusión con opiniones en favor y en contra de la presencia de varones en la manifestación y las pintadas que un grupo de feministas realizó en el antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.



A su paso por la escultura, que se ubica en Paseo de la Reforma y Bucareli, algunas mujeres escribieron en el piso “Nosotras no somos Ayotzinapa”. Posteriormente en su cuenta de Twitter una de ellas se adjudicó la acción y congratuló por eso: “Disfruté mucho rayar frente al antimonumento”, indicó.



En redes sociales varios usuarios expresaron su rechazo. Algunos aprovecharon para denostar las exigencias de la movilización -alto a los asesinatos, desapariciones, violaciones y todo tipo de agresión por ser mujeres- y lo calificaron como una marcha de "feminazis".



Este día señaló que el 24 de abril miles de mujeres tomaron las calles “después de un montón de trabajo colectivo para exigir que se detenga la violencia de género a la que estamos sujetas, esa que asesina 14 mujeres al día” y para advertir “que estamos organizadas, encabronadas y decididas a defendernos de las agresiones de los hombres que nos están matando”.



Explicó que luego de que una compañera fue agredida por un hombre cuando ella pretendía escribir “Vivas nos queremos, porque supusimos que al tratarse de un antimonumento que está ahí para recordarnos un crimen de Estado, éste podía acoger nuestra rabia por este genocidio de Estado. Suposición ingenua, pues la rabia que lo mantiene de pie no alcanza para sostener el dolor por las mujeres asesinadas”.



Reiteró que “Nosotras no somos Ayotzinapa porque no han considerado la dignidad de nuestra rabia y porque aunque nosotras estuvimos ahí cada vez que ellos convocaron, no han querido estar ahí cuando nosotras lo hacemos. No somos Ayotzinapa no porque no nos duela” la desaparición de los estudiantes y “no porque no exijamos la aparición con vida, sino porque los asesinatos de mujeres son invisibilizados en aras de mantener sin pintura un pedazo de metal”.



Sandra López Cañedo, de la Red de Madres Lesbianas de México apuntó que es “muy peligroso desviar la mirada de la gran movilización que se hizo, de las peticiones y los miles de casos de acoso, violación y asesinato hacia un acto que no gustó”. Las pintas que no desvirtúan ni ofenden al movimiento por Ayotzinapa, “sólo quiso poner al mismo nivel la masacre que se está cometiendo todos los días contra mujeres”, consideró.



La comisión de mantenimiento de la pieza escultórica señaló en un comunicado: “nos lastima y agrede que durante la jornada de protesta #VivasNoQueremos un grupo de feministas hayan pintado el Antimonumento +43 bajo la lamentable postura de ‘Nosotras no somos Ayotzinapa’”.



Es inaceptable, apuntó, "porque estamos unidas y unidos en la lucha contra un Estado que nos ignora, agravia y miente". Es una agresión "a la memoria y a la lucha de l@s más de 30,000 +43 desaparecid@s", agregó.



La estructura metálica, compuesta por el signo + y el número 43, fue colocada el 26 de abril del año pasado durante una marcha por la aparición con vida de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Un grupo de artistas plásticos la diseñó.



También en Internet ha circulado un video de la marcha en el que se observa a un grupo de manifestantes arremeter en contra de un hombre para que se retire. Las mujeres le gritan “¡Fuera, fuera!”. Algunos comunicadores lo han retomado para ilustrar el "radicalismo de esas feministas y la violencia contra los varones".



Sin embargo, según aseveraron el pasado domingo en entrevista tras el altercado, expulsaron al joven porque había acosado a una de ellas días antes de la manifestación. No era un desconocido para ellas, pues él se ha presentado a las reuniones que ellas convocan en lugares públicos para provocarlas con “comentarios misóginos”. Mira també:

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/27/marcha-contra-la-violencia-de-genero-genera-controversia-en-redes

http://maldadreyes.blogspot.com.ar/2016/04/mujeres-misandras-grafitean-anti.html



This work is in the public domain afegir comentari ...