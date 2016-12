Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió filósofo este poema salía en el cuarto poemario que me secuestraron y robaron los torturadores de la guerra sucia contra mi persona FILÓSOFO



la soledad de las goteras sobre la mesa áspera

rozan tu cara



abre el cajón

y encierra todas las preguntas



es hiriente



que los tejados dejen pasar



tanta angustia



Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)



-a 19 de diciembre de 2016



-FILÓSOFO es un poema inédito, este poema salía en el cuarto poemario que me secuestraron y robaron los torturadores de la guerra sucia contra mi persona. Quiero denunciar y llamar la atención contra un posible impostor que se hace pasar por poeta y colabora con la guerra sucia, es posible que haya pretendido publicar mis poemas con su nombre o pasar la cuchara a mi poemario, creo que se hace llamar Adolfo. Hay que desenmascarar a esos impostores deficientes y siervos de la falange.





Pulsando en cualquier enlace y sin hacer nada más tendrás en unos segundos el PDF de 85 POEMAS;

85 POEMAS:

http://argentina.indymedia.org/uploads/2013/08/85_poemas.pdf

85 POEMAS:

http://barcelona.indymedia.org/usermedia/application/4/85_POEMAS.pdf

85 POEMAS:

http://venezuela.indymedia.org/media/2013/08//32938.pdf







CENSURA

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508151/index.php



http://argentina.indymedia.org/news/2016/12/900153.php





en el tiempo de los mercados

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/507964/index.php



http://argentina.indymedia.org/news/2016/12/899887.php





MÁS ALLÁ DE LO FÍSICO (poema de vida, inédito)

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/503535/index.php





Humo (poema inédito)

http://argentina.indymedia.org/news/2015/03/874012.php

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/495140/index.php

This work is in the public domain afegir comentari ...