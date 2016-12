Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió censura Nótese la negligencia judicial contra la cultura, contra la sociedad y contra mis derechos fundamentales. Clica la imatge per una versió més gran

CENSURA



¿te das cuenta?

llegas a mi piel como un látigo



¿seré yo

más húmedo que tus cuencas?



¿más reo de la palabra?



Raúl Ibañez de Garaio



-a 15 de diciembre de 2016



-CENSURA es un poema inédito que sale en el cuarto poemario que me secuestraron y robaron los torturadores de la guerra sucia y la violadora colaboracionista, este poema en el poemario se titulaba CENSOR. El secuestro está denunciado públicamente y judicialmente. Nótese la negligencia judicial contra la cultura, contra la sociedad y contra mis derechos fundamentales.





