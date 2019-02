Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: altres temes Intento de desalojo del Asilo Okupado en Turin Extraido de: https://resiste.squat.net/



Intento de desalojo del Asilo Okupado en Turín



**Desde antes de las 5 de la mañana la policía ha irrumpido en el edificio para intentar desalojarlo. Desde entonces, varias personas resisten en el tejado.



Al mismo tiempo, 6 personas han sido detenidas en un operativo anti-terrorista en relación a la lucha contra el C.I.E.



Varias manifestaciones y cargas al rededor de la zona del Asilo se están produciendo desde el inicio del día.



Se prepara una manifestación para el sábado en solidaridad.







22:18h, liberan a un chico y a una chica esta tarde. La policía está construyendo unos paneles y rejas alrededor de la calle Via Alexandria. Dejan salir a la gente pero no entrar sin documentación.



21:21h, la policía ha dejado ir a la gente de Vanchiglia en plaza Santa Giulia. La manifestación está regresando.



21:16h, Están intentando conseguir un camión de agua para Via Alessandria con muchas dificultades. Presencia masiva de lecheras en Corso Belgio.



20:54h: Nueva mini-manifestación también en Corso Rossini en dirección a la Puerta del edificio.



20:39h: Las personas han sido empujadas hacia Piazza Santa Giulia, y todavía están atrapadas allí. Están llegando de varios coches policías con cascos y porras en la Piazza Santa Giulia.



20:21h: Otra carga en Corso Regina, la manifestación se dispersa. Los compañeros siguen en la calle central de Corso Regina, a la altura del campus. Una persona ha sido arrestada.



20:17h Los camiones de agua se colocan en Via Alessandria, a la que ahora se puede acceder desde Corso Palermo. Los grupos de solidaridad permanecen cerca del Asilo, mientras que las personas todavía están en el techo defendiendo la okupación. La procesión se dirige hacia Corso Regina Margherita.



19:59, La procesión se mueve en Corso San Maurizio, superando la (ex) Alcova, en dirección a los Jardines Reales.



19:50h, Una manifestación llega al gran Parque Real, en el puente. Siguen resistiendo en el tejado y en la calle. Hay cargas entre Via Pisa y a lo largo de Dora Firenze (cerca de la torre de Lavazza). No les dejan acercarse al Asilo y ya se han llevado a tres personas.



19:42h, La manifestación llegó a Palermo y se levantó una barricada para defenderse de las cargas.



19:40h, se inicia la primera carga en Corso Palermo. La manifestación intenta reagruparse y parece que dos personas han sido detenidas.



19:32h, La manifestación entra en Corso Palermo, mientras tanto están llegando los camiones de agua.



19:29h, la manifestación va por Dora Savona.



19:25h, la manifestación se desplaza de forma compacta hacia Lungodora Siena. La policía municipal comienza a bloquear L. Napoli por ambos lados del río. Desde Corso Svizzera los camiones de agua van corriendo con coches de policía.



19:09h, los solidarios se mueven hacia el cementerio de San Pedro en condiciones limitadas […]. Porta palazzo, en dirección al ayuntamiento, hay movimiento de policías.



19:04h, Policías a lo largo de los corredores de Firenze y Lungo Dora Nápoles en dirección a Asilo.



18:59h, Una manifestación se está moviendo desde la esquina de Cecchi a través de Cigna. En la zona de Via Alexandria, la situación es estática.



18:49h, la asamblea preparatoria de la manifestación del sábado será en la okupa Edera mañana viernes 8 de febrero a las 20.30h



18:38h, en respuesta al intento de desalojo del Asilo (y de los compañeros que están ahora en el tejado) y de la investigación 270 (asociación subversiva) sale la idea de hacer una manifestación el sábado por la tarde como respuesta y en contra de la política represiva del gobierno. Luego se confirmará la hora. Escucha Radio Blackout!



18:15h, 4 coches de policía en Corso Brescia. Toda la calle cortada.



18:06h, liberado el compañero retenido en Porta Susa.



18:03h, en el hotel Ninfa de Avigliana hay 19 coches blindados. Mitad son policía de finanza (*) y mitad policías (normales*)



18:00h, gente detenida en Porta Susa



17:18h, policía entrando en un bar próximo a Via Alessandria.

17:39h, En frente del Asilo, en los edificios de alrededor: en un edificio que conduce directamente al techo del asilo hay un grupo de apoyo que hace que los compañeros del tejado se animen. […]



17:35h, los chicos aún están en el tejado. No están consiguiendo bajarles. Se confirma la detención de una chica durante una carga […]. Todo el barrio está blindado, no se puede entrar sin documentar que se vive ahí. Se confirma la asamblea a las 18h en Radio Blackout. Los albañiles han entrado al Asilo para tapiarlo.



17:27h, la ayuda llega a la parte de abajo del Asilo. Celerini y Digos entran en el edificio de enfrente donde unos solidarios hacen una protesta musical. Les esperan en la escalera muy nerviosos y cortan la luz.



17:21h, Zona del Asilo: el grupo de apoyo de enfrente del Asilo, esquina Corso Brescia / Via Alessandria permanece aislado. En frente, otro cordon en solidaridad con el segundo grupo de apoyo no puede acercarse. En Via Alessandria esquina Via Pavia hay una un grupo de apoyo de unas 30 personas que han sido acordonadas rápidamente.



16:57h, en Via Alessandria está siendo bloqueada por un cordón de policía y no se puede acercar ninguna persona a solidarizarse.



15:57h, han arrestado a una chica durante la carga que ha habido abajo del Asilo.



15:53h, Han cargado contra el grupo de apoyo de la esquina con Corso Brescia, hay arrestos y una persecución injustificada: Algunos compañeros todavía están por las calles decididos a permanecer y apoyar a los compañeros que resisten en el tejado. La cita se postpone a las 18:00 en Radio Blackout. Los trabajadores comienzan a tapiar la entrada del Asilo.



15:06h, los compañeros están en el techo resistiendo. La DIGOS también sigue en el techo y la colchoneta inflable de los bomberos continúa abajo.



15h, durante la manifestación, a la altura de Corso Rossini, han arrestado a un compañero.



15:58h, la policía continua destrozando el interior del Asilo, orinando en los colchones y efectos personales (como suelen hacer durante los desalojos) mientras que recientemente comenzó una manifestación desde el Palazzo Nuovo, ahora en Corso Brescia.



14h, Las actividades en otras cosas okupadas para esta noche en otras se cancelan en solidaridad con el Asilo: un concierto en El Paso y el primero de los cuatro días antifascistas en Edera Squat.

