Documental: La Historia de Jeffrey Luers La Historia de Jeffrey Luers, es el relato de la vida y lucha de "Free", en el enfrentamiento de eco-anarquistas contra la sociedad antropocentrista, donde de hablará de una acción realizada contra una automotora de SUV's, en enero del año 2000. Lo que tuvo como consecuencia una condena de 22 años en prisión, y además se le síndico como uno de los líderes de una célula del Frente de Liberación de la Tierra – E.L.F. (Earth Liberation Front – E.L.F.). En este documental se mostrará el proceso judicial que se llevó contra Jeffrey y como se afrontó por parte del círculo cercano, con todo el espectáculo que el gobierno y la fiscalía montó respecto al caso, con lo que podríamos denominar una ofensiva llamada Green Scare (Terror Verde), haciendo una semejanza a la persecusión que se realizó en EE.UU., a los anarquistas y comunistas, en la primera mitad del siglo pasado llamado Red Scare (Terror Rojo).



Este caso será el motivo del llamado internacional que hasta hoy escuchamos, SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS ANARQUISTAS DE LARGA CONDENA, que cada año conmemoramos el 11 de Junio. Es una fecha que tenemos que procurar no olvidar y hacer que ese día se extienda todo el año hasta conseguir destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, para lograr tener a nuestros compañeros y compañeras en las calles con nosotros una vez más.



PARA VER DOCUMENTAL: https://www.inventati.org/instintosalvaje/documental-la-historia-de-jeff/



FUENTE : https://instintosalvaje.org

