Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Anunci :: ecologia Proyección de película Decrecimiento: 5, 6 y 7 de diciembre en Madrid, entrada gratuita! Martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de diciembre a las 18:30 hs. Sala Borau, Cineteca Madrid. · Título: Decrecimiento, del Mito de la Abundancia a la Simplicidad Voluntaria

· Dirección: Luis Picazo Casariego y Manuel Picazo Casariego

· País: España 2015

· Duración: 80'



Decrecimiento, del Mito de la Abundancia a la Simplicidad Voluntaria, aborda la gran cuestión del crecimiento económico en un mundo finito desde la visión de un movimiento social y profundamente ecologista conocido como decrecimiento.



Mientras la corta visión política y cientifista de los gobiernos confía en una solución tecnológica que resuelva la crisis medioambiental y de recursos que sufrimos actualmente, pretendiendo adaptar el planeta y la humanidad a la voluntad del productivismo, el decrecimiento propone reinventar nuestro modod de vida, adaptándolo a los límites de la biosfera y a las necesidades reales del ser humano.



Este documental contrapone dos mundos. Un mundo presente, el mundo del deseo, del "tener", del "siempre más", caracterizado por la ausencia de límites. Un mito que hoy se derrumba a causa del declive de los recursos energéticos, las materias primas y la crisis medio ambiental, sobre el que nos hablarán los expertos entrevistados en este documental. Y un mundo que ya está llegando, el mundo del "ser", consciente de los límites de la biosfera, donde los llamados objetores de crecimiento trabajan para construir una alternativa socio-económica sostenible y liberadora.



Martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de diciembre a las 18:30 hs. Sala Borau.

Cineteca Madrid

Plaza de Legazpi, 8, Madrid

(Matadero Madrid)

info ARROBA cinetecamadrid.com

Teléfono (oficinas): 913 184 674

Entrada libre (hasta completar aforo)

Las entradas sólo se pueden retirar el día del pase, una hora antes de la sesión correspondiente.



· Horario taquilla:

Desde una hora antes del inicio de la primera sesión, hasta el inicio de la última.



Fuente: http://www.cinetecamadrid.com/pelicula/decrecimiento/3121 Mira també:

https://documentaldecrecimiento.com



This work is in the public domain afegir comentari ...