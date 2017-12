Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme El españolismo nazi vuelve a agredir en Vallirana Españolistas y nazis actuaron inpunemente en Vallirana ayer por la noche Después de una manifestacion españolista junto con el fascismo de Democràcia Nacional, un grupo de nazis españoles se dedico a agredir ciudadanos, camareros y el gerente del casino de Vallirana,también rompieron botelles contra el mostrador y clientes del bar del casino, al prohibirles estos a dejar entrar a los fascistas.NI UNA AGRESIÓN ESPAÑOLISTA MÁS!!CONTRA EL FASCISMO ESPAÑOL!! UNETE Y COMBATE AL FASCISMO!! FUERA FASCISTAS DE NUESTROS BARRIOS!!

This work is in the public domain afegir comentari ...