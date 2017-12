Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió Comunicado Personas presas en Puerto I (Cádiz) Ens arriba aquest comunicat per part de les 4 companyes preses en el Puerto de Santa María, Cádiz: Nosotrxs, lxs presxs en el Modulo 1 del Puerto de Santa María no cedemos ni un milímetro a lxs opresorxs. Estamos cansadxs de que se nos juzgue administrativamente y se nos condene a pesar de estar condenadxs ya a largas penas de cárcel, y a espera de más juicios por desgracia (en mi caso concreto 19 años y 3 meses firmes, aún les parece poco...) La Institución Penitenciaria, la empresa del crimen y el castigo, nos tiene dispersadas, condenando a nuestras famílias y compañerxs a sufrir accidentes de tráfico, a sufrir nuestra lejanía física, nos condena por nuestro sentir libertario y por nuestro espíritu de lucha, a intervención de todas las comunicaciones, nos quitan los libros que nos envian lxs compañerxs y los grupos de apoyo; a pesar de tener toda la parafernalía legalista, escusas vagas como: «hablar mal del sistema penitenciario», «falsear la realidad» y otras sin sentido, son suficiente para secuestrar nuestros libros. Nos llaman delincuentes y ladrones pero nos roban (abusando del poder) libros, cartas, pamfletos...., con el beneplácito de los juzgados y tribunales, nos acusan de terrorismo pero ejercen terrorismo de estado, imponiendo a base del miedo las palizas, a aislarnos, a acallarnos, a dispersarnos, a incomunicarnos...¿Quién es el/la terrorista?

¡ESTAMOS CANSADXS DEL ABUSO DE PODER!



Tenemos claro quienes sois y cómo actuais, no nos vais a achantar. Tendriamos que estar locxs para no tener miedo, porque somos seres humanos, con dignidad nos enfrentamos a esta béstia carcelária. Con determinación y posicionamiento. Tenemos aquí muchos problemas para comunicarnos con otrxs presxs y con los grupo de apoyo; por lo tanto, generamos lucha, porqué estamos determinadxs, abocadxs y obligadxs a luchar por que se cumplan sus leyes..., Parece irónico que tengamos que reivindicar que la empresa cárcel cumpla sus obligaciones legalístas con el código penal, Régimen Penitenciario, l.o.g.p. y etc...UNA VERGÜENZA! Pero nada nos sorprende ya de vosotrxs. Sois capaces de todo, cuando dejais morir a personas, lo dejais claro. El Viernes 13/10/17 aquí en el Módulo 1 de Puerto 1, reivindicamos nosotrxs 4 la muerte de Jose A. Serrano Benitez, muerto abandonado por la IIPP en la cárcel de Zuera- Zaragoza, hace ahora un año. El 14/10/16 que no te olvidamos Jose. Aquí seguimos con tu lucha compañerx (lo ibaos a reivindicar el 14/10/17, pero al ser sábado, no salian los escritos, por eso el 13/10, compas) NI OLVIDO, NI PERDÓN, JOSE!



Pedimos disculpas a lxs compañerxs presxs en lucha, y a lxs compañerxs ahí fuera. A los grupos de apoyo, disculpas porque no podemos coordinarnos mejor, estamos en ello. También damos gracias a todxs aquellxs personas que luchan contra la maquinaria criminal: prsxs, amigxs, familiares, grupos, abogadxs...sin todxs vosotrxs no hariamos nada, no habría luz en esta lucha. Os digo que si no nos han matado ya es porqué han visto unión, y fuerzas, y apoyo familias y abogadoxs, etc..



Aquí, a pesar de que nos tienen en diferentes turnos (divididxs) y en distintos módulos (divididxs) y con mil y un problemas, montamos asamblea para reivindicar el exclarecimiento y delimitación de responsabilidades por la muerte de Jose el pasado año. Una vez lo acordamos y cursamos los escritos, aprovechamos para hablar de cómo nos tienen con las políticas encubiertas de dispersión. Aquí en el M-1, 3 somos de Madrid y 1 de Las Palmas..., estamos en la Comunidad Andaluza..., aún así, unxs compañerxs de Madrid Valencia y Cádiz, nos mandan documentos para comunicar con nosotrxs, y el director impide la comunicación una vez más. Impide el Teléfono, Locutorios y, por supuesto, el vis a vis; vulnerando el Art M1 R.P. y 51 L.O.G.P. Lo tenemos en el J.U.P. 4 de Andalucia y nuestra amiga y abogada aquí, se ha personado n la causa, estamos en ello.



Ponemos a debate reivindicar el acercamiento de presxs, preguntamos a todxs vosotrxs ¿Cómo lo podemos hacer? Queremos seguir con las reivindicaciones de la tabla, la cual respetamos y reivindicamos.Nos vemos obligadxs a poner aquí el acento, en las políticas de dispersión. Queremos generar debate en este punto concreto. Aquí las reivindicaciones al congreso de lxs diputadxs, defensor de nadie y juzgados de vigiláncia penitenciaria se siguen realizando, pero vemos que la dispersión es un punto importante. Llevamos tiempo sin que nos vea la família. Compañerxs os pedimos opiniones, ideas y formas de lucha. Invitamos a las familias a denunciar las situaciones que padecen ellxs y nosotrxs. Desde aquí denunciamos masivamente a diario al ministerio del interior también. Os pedimos ahora ayuda en este asunto.



Gracias a todxs, es un placer luchar a vuestro lado. SALUD Y REBELDÍA!



LXS PRESXS DE PUERTO I EN LUCHA, POR UNA SOCIEDAD SIN JAULAS!!



- Oscar Rodriguez Gonzlez (Mosqui)



- Patricio Javier Suarez Roriguez (Gofio)



- Francisco Pérez Mingo (Rubi)



- Toni Chavero Mejias. Como autor del texto asumo la responsabilidad del mismo, y de todo lo que concierna a mis compañerxs presxs que luchan. Mira també:

https://www.facebook.con/distrilapolilla/

http://distrilapolilla@riseup.net



This work is in the public domain Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

Ya no se pueden añadir comentarios a este artículo.

Comments can not be added to this article any more