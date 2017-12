Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : educació i societat : amèrica llatina : dones Ante la manipulación mediática y política del 25 de noviembre, aportamos hechos Mañana la socialdemocracia parttitocrática global vuelve a movilizar el fraude político e ideológico burgués que necesitan, promoviendo el generismo, para mantener sus posiciones de dominación y explotación sobre y contra el proletariado, sobre todo el femenino, todos los 25 de noviembre.



Mentiras y más mentiras, ventajismos, falsedades, fraudes, estafas, ocultaciones, sandeces y farsas tachonan su camino. Pero su camino no es el nuestro, mañana, 25 de noviembre, es fundamentalmente, hoy por hoy, otra vez, el día internacional del proletariado contra las mentiras socialdemócratas generistas:

Otro año más vuelvo a remitir al post que escribí en 2015. Ante el “divide et impera”, el amor y la verdad vencerán (o al menos no lograrán engañarnos a todos):







Recordemos a Rufino de la Cruz, un hombre del pueblo asesinado por el dictador Trujillo y borrado de forma interesada de las conmemoraciones oficiales.



Recordemos que el 25 de noviembre tres mujeres, tres ricas hacendadas (con las que las mujeres del pueblo poco tenían que ver) pero también activistas políticas, viajaban a visitar a sus maridos a la cárcel. Estamos por tanto ante una fecha que conmemora el amor valiente y comprometido entre hombres y mujeres, no la violencia dentro de las relaciones “amorosas” por parte de los hombres hacia las mujeres. Para eso, se podría haber elegido otra fecha vinculada con el tema que se pretende denunciar. Aquí no hay vínculo alguno entre lo simbólico y la referencia real.



Recordemos el colaboracionismo con la dictadura de las feministas dominicanas y sufragistas, es decir, la connivencia con los asesinos de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz y otros tantos disidentes.



Recordemos que quienes promovieron en la ONU esta fecha son políticos al servicio del FMI en República Dominicana, al servicio del endeudamiento de la gente común.





http://www.lasinterferencias.com/2017/11/16/ante-la-manipulacion-mediati/ Re: Ante la manipulación mediática y política del 25 de noviembre, aportamos hechos Si eso es aportar hechos ya lo has dicho todo.... Los hechos

Historia del “25 de Noviembre”: de un acto de terrorismo de Estado a símbolo de la violencia contra la mujer



http://www.lasinterferencias.com/2015/11/15/historia-del-25-de-noviembre/ Re: Ante la manipulación mediática y política del 25 de noviembre, aportamos hechos Parece que las mujeres asesinadas o que han sido objeto de agresiones por parte de hombres, no son mujeres del pueblo.



Recuerden a quien les venga en gana, pero intentar encubrir los asesinatos y las agresiones contra las mujeres, o incluso intentar deslegitimar esas denuncias con excusas como la digna lucha de clases, pone en evidencia lo que intentan encubrir y defender: la cultura opresiva patriarcal del terrorismo de estado que ha amparado dicha violencia.



Señor ".", credibilidad cero. Luego dice que el patriarcado no existe. Las muertes de todas esas mujeres, para usted, son no tienen nada que ver con el patriarcado, tal vez son "daños colaterales" del sistema para usted. Por mucho que lo niegue, el sistema es también patriarcal. Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.

