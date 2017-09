Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: un altre món és aquí [7 al 10/9] Festes Llibertàries de Vallcarca Un any més tornen les Festes Llibertàries de Vallcarca, aquest cop fruit de la coordinació de fins a 7 col·lectius i espais del barri! Festes Llibertàries de Vallcarca 2017



Del 7 al 10 de setembre a la plaça Uri Caballero (C/ Argentera amb C/ Farigola).



Dijous 7

20.00 h

Presentació de Ruderal, Associació per a la promoció de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Vallcarca

Presentació de La Clau, Comissió d'Habitatge de l'Assemblea Vallcarca.

22.00 h a 1.00 h Música

PD SalsAstilla

PD Krudality Sound

PD's Las Guachingonas



Divendres 8

18.00 h

I Cursa Popular de Relleus de Vallcarca. Inscripció per equips (4 membres) al mail vallcarcalliure ARROBA tutanota.com

22.00 h a 3.00 h Música

Violets

Banda Sin Nombre

Ifsan

PD Veneno

PD Ziomoas & Din



Dissabte 9

14.00 h

Paella popular vegana

17.00 h

Activitats infantils

Taller de teles (acrobàcies aèries)

19.30 h

Cabaret

21.00 h

Mateolika

22.00 h

Correfoc amb Diables Autònoms de KNY + SoundBarri

22.30 h a 00.00 h Concerts

Mendra

Meconio

00.00 h a 1.30 h

Concurs de Playback. Inscripcions a vallcarcalliure ARROBA tutanota.com, porta la teva cançó en un pen o mp3.

1.30 h a 3.00 h

PX Rubifen 20 Mg



Diumenge 10

Paella unitària & VI Concurs de Petanca de Vallcarca



Col·lectius organitzadors: Assemblea Vallcarca, Ruderal (associació per a la promoció de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Vallcarca), Comissió d'Habitatge de l'Assemblea de Vallcarca, Espai Comunitari La Fusteria, Mano a Mano Espai de Cos i Moviment, L'Hort de Vallcarca, Assemblea Llibertària Heura Negra de Vallcarca.



S'aplicarà el protocol contra agressions sexistes elaborat per les companyes Feministes de Gràcia. Construïm entre totes espais lliures de sexisme!



Tots els dies hi haurà menjar 100% vegà i a preus populars.



Programa a http://heuranegra.net/festes-llibertaries-de-vallcarca-2017 Mira també:

http://heuranegra.net/festes-llibertaries-de-vallcarca-2017/



This work is in the public domain afegir comentari ...