comentario breve (la determinación)

Ya en 2009 por medio de la guerra sucia que venía de antes, y la connivencia de los aparatos del Estado español, el nacionalismo represor del gobierno español temió perder la iniciativa, sin iniciativa, no quiso, ni aceptó, ni respetó la determinación del Pueblo Vasco por el fin de la lucha armada y por la practica e iniciativa de la estrategia política independentista, el Estado español nunca quiso asumir que la sociedad vasca en general y el independentismo en particular tomaría esa determinación. No quiso respetar la expresión, la cultura que afloraba del independentismo que se ponía en pié para un proceso de autodeterminación integral que empezaba a caminar con sus primeros pasos de gigante. Al Estado y a su gobierno le pilló con el paso cambiado y se dedicó a sabotear, atentar y a reprimir contra toda expresión del movimiento independentista, con métodos de guerra sucia contra la población, el nacionalismo español no quería oír hablar de paz ni de democracia, de derechos y de libertades individuales ni colectivas. El Estado español no respeta la palabra del Pueblo Vasco, no puede ser un Estado democrático mientras no respeta la democracia ni a otros sujetos.



Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)



-a 5 de marzo de 2017







