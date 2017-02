Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió sadismo judicial toda esa saña judicial solamente puede venir de elementos sádicos sin ética, sin moral y sin justicia alguna Clica la imatge per una versió més gran

SADISMO JUDICIAL



El ensañamiento fascista al que me somete el “palacio de justicia” de Vitoria-Gasteiz por denunciar públicamente la sistemática vulneración de derechos humanos que cometen contra mi persona, es injusta, inmoral y sádica. Están explotando la psicopatía de la violadora homicida y de los violadores que han hecho del sistema jurídico una cuadrilla de marionetas a su servicio, más marionetas como los sicofantes y los bufones, por si fueran pocos.



No solamente ocultan la guerra sucia, las violaciones, tortura y el intento de hacerme desaparecer, como así manifiesto en el texto titulado “VIOLENCIA SEXUAL DEL JUEZ TAPIA Y LA AUDIENCIA DE ALAVA”, sino que están ocultando los hechos y la causa, por lo que surgen consecuencias y es eso lo que sojuzgan, están también explotándome a mí como victima de violaciones y tortura, pues cada vez que denuncio públicamente las violaciones y a sus responsables, me someten judicialmente a "juicios farsas repentinos" y me condenan injustamente a arrestos domiciliarios, trabajos para la comunidad, retenciones ilegitimas y a más tratos crueles, inhumanos y degradantes, a más injusticias. Me están explotando como victima de la guerra sucia, de violaciones reiteradas y de torturas, me explotan como victima de violencia sexual, me condenan y me penalizan cada vez que denuncio públicamente las violaciones y quienes y quien es su responsable. Están violando los convenios internacionales contra la tortura, contra las desapariciones forzadas y contra el derecho a denunciar, difundir y recibir información para la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.



La saña de los Tribunales Saudíes del “palacio de justicia” contra mi persona, las injurias, calumnias, falsificaciones, malos tratos, atentados contra el honor, contra la vida, contra mis derechos fundamentales, tanta saña, toda esa saña judicial solamente puede venir de elementos sádicos sin ética, sin moral y sin justicia alguna. Y lo que es muy importante, sin ciencia, por eso tanta saña contra mi persona, tanta saña contra la con-ciencia.



Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)



-a 7 de febrero de 2017







VIOLENCIA SEXUAL DEL JUEZ TAPIA Y LA AUDIENCIA DE ALAVA:

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508601/index.php

