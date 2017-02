Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió : educació i societat : mitjans i manipulació : dones Noticias falsas: La mentira de los 30 hombres asesinados a manos de sus mujeres en España Esto no es más que un mito que busca negar y emborronar un problema social evidente: la violencia de género Cada cierto tiempo, desde el sector más conservador de la sociedad española, sale a la luz la manida noticia de los “30 hombres asesinados a manos de sus mujeres el año pasado”. No son pocos los medios de comunicación –incluidos algunos importantes– que se hacen eco de esta “primicia” y la reproducen entre su público, propagando la información entre sus miles de usuarios.



Todos los años la misma cifra, no varía un solo dígito. Con tono condescendiente, creyéndose más inteligentes y sensibles que el resto, se preguntan por qué no se informa de esos treinta hombres a los que sus mujeres quitaron la vida. La respuesta es verdaderamente sencilla: no se informa porque no existen, es una noticia falsa como las muchas que circulan por la red y se publican sin contrastar.



Esto es grave. Pero lo verdaderamente preocupante no es que se publiquen datos inexactos, sino las repercusiones que tienen a nivel social. Estas noticias desvirtúan la realidad y hacen creer que la tensión de las relaciones de pareja es la fuente del problema, del mismo modo que hace años se utilizaba el argumento de la maldad humana. Esto no son más que mitos que buscan negar y emborronar un problema social evidente: la violencia de género; es decir, aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo.



El patriarcado necesita culpar a algo que no sea él mismo para no desaparecer, por lo que busca chivos expiatorios y los señala con el dedo, evitando que se preste atención a las desigualdades estructurales de la sociedad y a las diferencias de poder entre hombres y mujeres, así como al sexismo que las legitima. Este tipo de mitos, a costa de repetirse, terminan asumiéndose como verdades absolutas.



Su objetivo primario es intentar que no haya conciencia acerca del alcance de la violencia machista, puesto que, si existiera conciencia, se cuestionarían los valores socioculturales que sustentan la sociedad patriarcal, algo que no interesa a determinados sectores. No obstante, los mitos se desmontan con datos verídicos, y los datos relativos a las víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja muestran una realidad diferente:





Clica la imatge per una versió més gran



(Fuente: Consejo General del Poder Judicial en España (2014), excluyendo los asesinatos a manos de parejas o exparejas del mismo sexo)



Como se puede ver, el número total de víctimas mortales a manos de una pareja o expareja del sexo contrario dista mucho en función del género, y ningún año se ha llegado a la cifra de treinta hombres. Las diferencias están claras, no hace falta hacer un análisis detallado de la tabla. No obstante, a esto habría que añadir que la violencia de género no ocurre únicamente en el ámbito de la pareja, por lo que las cifras de mujeres asesinadas por su condición de mujer aumentarían si se contabilizaran las víctimas en otros ámbitos.



Nadie pretende negar ese pequeño porcentaje de hombres víctimas de violencia doméstica. Hay que tener en cuenta que las causas de esta no son las mismas que las de la violencia de género. Cada tipo de violencia tiene sus propias características y no pueden atajarse por igual. La ciencia, las organizaciones y un sinfín de especialistas, tras largos años estudiando la violencia y sus tipos, muestran diferentes modos de acercarse a cada uno de ellos.



Convendría, más sabiendo que hay vidas en juego, escuchar lo que los y las expertas en materia de género y feminismo tienen que decir al respecto. Basta ya de negar un problema social evidente como la violencia machista, incluso a costa de mentiras, para preservar los privilegios otorgados por la estructura patriarcal.



diario16.com



Texto completo en: http://www.lahaine.org/noticias-falsas-la-mentira-de

