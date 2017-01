Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Peru: Leyes d Asociacion Publico Privada encarecen peajes de Susana Villaran CONTRATO LO FIRMARON CON UNA EMPRESA QUE TENIA 1,000 SOLES DE CAPITAL SOCIAL CON DOS ACCIONISTAS (LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS Y RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO) Clica la imatge per una versió més gran

PERU: EN GESTION DE SUSANA VILLARAN SE FIRMO EL 2013 CONTRATO CON RUTAS DE LIMA PARA PEAJE DE PUENTE PIEDRA



CONTRATO LO FIRMARON CON UNA EMPRESA QUE TENIA 1,000 SOLES DE CAPITAL SOCIAL CON DOS ACCIONISTAS (LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS Y RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO) Y DONDE DESPUES EXTRAÑAMENTE APARECEN COMO ACCIONISTAS ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. Y CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. CON UN AUMENTO DE CAPITAL A S/. 12’991,000 SOLES.



PERO ALCALDE CASTAÑEDA Y LOS GOBIERNOS DE TOLEDO Y ALAN GARCIA CON SUS PARLAMENTOS DIERON LA LEGISLACION PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS BAJO EL MANTO DE INVERSION PRIVADA Y ASOCIACION PUBLICO PRIVADA.



LO FIRMO SU FUNCIONARIO DOMINGO ARZUBIALDE, CONSULTOR DEL BANCO MUNDIAL, COMO GERENTE DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, JUNTO CON GUILHERME BORGES Y RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO DE ODEBRECHT (RUTAS DE LIMA SAC)



LA BASE LEGAL DE ESTE CONTRATO SON LA LEY 28059, LEY MARCO DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA, DEL 2003 Y EL DECRETO LEGISLATIVO 1012, LEY MARCO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADA PARA LA GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO Y AGILIZACION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA. DEL 2008 (1).



Y, LAS ORDENANZAS 812 (2) QUE APROBO SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y OTRAS DISPOSICIONES Y ORDENANZA 1302 (3), QUE MODIFICA EL ROF Y DICTA NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, aprobadas por el Concejo Metropolitano de Lima presidido por Luis Castañeda Lossio el 2005 y 2009 .



EN LA ORDENANZA 1302, SE DISPONE LA CREACION DE LA GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y DE LAS SUBGERENCIAS DE OPERACIONES, PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LA INVERSION PRIVADA Y GESTION DE CONTRATOS CON PARTICIPACION PRIVADA.



O SEA TANTO LUIS CASTAÑEDA Y SUSANA VILLARAN SE DOTARON DE ESTOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA AFIANZAR SUS TRATOS CON LA MAFIA BRASILEÑA Y LAS DEL TRANSPORTE pero facilitados por el Parlamento durante los gobiernos de Toledo y Alan García.



LA PROTESTA CONTRA EL PEAJE HAY QUE APUNTARLA CONTRA ESTA LEGISLACION PRIVATISTA QUE AFECTA EL INTERES DE LOS VECINOS DE LIMA.



VIVA LA LUCHA POPULAR DEL 12 DE ENERO CONTRA EL PEAJE DE LA MAFIA DE ODEBRECHT.







---------------------------------------



Notas



1. Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de mayo de 2008. Ha sido modificado por la Ley Nº 29771, por el Decreto Legislativo Nº 1016, por la Ley N° 30114 (Presupuesto Público del 2014) y por la Ley Nº 30167 del 2014.



2. Ver: http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/gobierno-abierto/transparenci



3. Ver: http://www.munlima.gob.pe/gobierno-abierto-municipal/transparencia/pgrlm

