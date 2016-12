Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Cenador Solidario 14 de Diciembre en La Cinètika Ni el encierro, ni la distancia, podrá lograr alejar a nuestras compañeras encarceladas en Alemania acusadas de expropiación, de nuestras luchas ni de nuestros pensamientos. En estos momentos en los que el aparato judicial cae sobre ellas, habiendo sido una de ellas juzgada (y absuelta) recientemente y con el inicio de juicio para las otras dos en Enero, estrenamos punto de información y encuentro en la Cinètika, en el que se realizarán quincenalmente cenadores y actividades, además de contar con información actualizada sobre el caso. También habrá a disposición de todo aquel que quiera un listado de anarquistas presos con todo lo necesario para que, mediante algo tan sencillo como es el hecho de enviar unas palabras de complicidad, se pueda romper de alguna manera el aislamiento y la rutina carcelera que los envuelve.



En esta pequeña iniciativa solidaria tampoco podemos olvidarnos de nuestros compañeros Francisco y Mónica que llevan más de tres años en las jaulas del Estado cumpliendo una condena de doce por el ataque a la Basílica del Pilar, ni de todas las luchadoras que enfrentan la prisión. Toda nuestra complicidad va con ellas.



Os esperamos para compartir una velada solidaria, informativa y culinaria.



Inauguración miércoles 14 de Diciembre con...

·Presentación del fanzine "Siempre hacia el mar abierto"a las 20h (puntual)

·Cenador con opción sin gluten a las 21h

·Cantautor a las 22h



La Cinètika

Passeig de Fabra i Puig, 28

metro: L1-Fabra i Puig Mira també:

http://solidaritatrebel.noblogs.org



This work is in the public domain afegir comentari ...