Cap de setmana de lluita Jornada antirepressiva i antipatriarcal a Girona Cap de setmana de lluita, divendres i dissabte lluita feminista i antipatriarcal, Dissabte 25 jornada antirepressiva.

Aquesta jornada anirà per tots els articles i notícies que en els darrers dies s´elaboren per promoure l'estratègia de la pr de l´Estat espanyol.

Davant les seves multes , identificacions i citacions desdes els CDRs respondrem juntes, organitzades , formades i combatives!!

This work is in the public domain Comentaris Re: Cap de setmana de lluita De la República, Dominicana, 25/11/1960:

