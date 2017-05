Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió es ahora, las instituciones vulneran los derechos humanos Las instituciones son y han sido responsables por acción y omisión de las violaciones de los derechos humanos que se han producido contra la población. ES AHORA, LAS INSTITUCIONES VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS



Es ahora y desde las instituciones cuando están repitiendo las violaciones de los derechos humanos y asesinan la verdad de la victima y objetivo, no hay justicia para las victimas sobrevivientes de la guerra sucia, torturas y violaciones. Intentan asesinar la verdad para que no haya justicia y repiten las vulneraciones para silenciar y vilipendiar contra determinadas victimas del Estado, como es mi caso, y a las que siguen reprimiendo y violentando para encubrir los crímenes cometidos contra la vida.



Cuando desde los aparatos institucionales hablan de victimas de la guerra sucia, no hablan de las victimas invisibilizadas y ocultadas a las que siguen machacando, no reconocen ni quieren saber de todas las victimas producidas por la guerra sucia y la represión del Estado, y que siguen produciendo sin ninguna vergüenza. Son selectivos tanto para asesinar como para luego reconocer a quien se ha asesinado o intentado asesinar por parte de los aparatos parapoliciales y paramilitares del Estado. Utilizan otros medios e instituciones, falsifican las consecuencias del conflicto e imponen todo su montaje y su violencia sádica contra su victima.



Las instituciones son y han sido responsables por acción y omisión de las violaciones de los derechos humanos que se han producido contra la población.



Raúl Ibañez de Garaio (Euskal Herria)



-a 19 de mayo de 2017





comentario breve (la determinación):

