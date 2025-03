Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: corrupció i poder El balanç de les infiltracions al regne unit Desprès de les noticies de casa nostra i del record d'infiltracions a Bèlgica ve aquest balanç al UK, esperem notícies de França, Alemanya i Itàlia Gran Bretaña: infiltrados hasta en la sopa



El diario The Guardian y la cadena ITV revelaron, en una investigación, las acciones de al menos 25 infiltrados en grupos políticos desde finales de la década de 1970 hasta la de 2010. Se dice que estos hombres, la mayoría de cuyas identidades han sido reveladas, mantuvieron relaciones íntimas y sexuales con varias docenas de mujeres para obtener información. El número de víctimas se estima en 50, pero esta cifra es probablemente mayor. Se dice que cuatro individuos tuvieron uno, o incluso varios, hijos con mujeres a las que sedujeron bajo sus falsas identidades. Algunas mujeres han logrado descubrir la verdad. En total, unos 139 agentes encubiertos espiaron a más de 1.000 grupos políticos, decenas de miles de activistas, principalmente de izquierdas y progresistas, fueron puestos bajo vigilancia. Mira també:

