Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: ecologia El Mobile World Congress desvasta la terra, oprimeix, explota i patrocina els genocidis Dilluns 3 de març començarà a Barcelona el Mobile World Congress (MWC), un congrés organitzat per la patronal mundial de les telecomunicacions “Global System for Mobile Communications” (GSMA), que està format per uns 750 operadors de telefonia i 400 empreses de “l'ecosistema” dels mòbils. El congrés durarà fins el dijous dia 6.



Durant aquests 4 dies tindrem a Barcelona milers d'executius influents que es dedicaran a pactar aliances, fer negocis, intercanviar-se favors, dissenyar polítiques i infraestructures...i etc. Ells en sortiran més rics i poderosos... nosaltres (totes), més pobres i dominades; i la terra, més devastada. El conglomerat d'empreses que conformen aquesta “fira” són directament responsables de la destrucció, l'espoli i la guerra a diversos territoris del món i, al mateix temps, reben quantitats ingents de diners a canvi de fortificar Europa.



Les “necessitats” de les empreses d'obtenir liti, coltan, cobalt, energia... i dels Estats -defensors dels seus interessos econòmics- de preservar el control dels sistemes d'extracció/producció, comunicació i transport es satisfan a costa de la sang, la mort i el sofriment de milions de persones. És així que succeeix, per exemple, al Congo, on la pugna entre gobernats i corporacions utilitza Ruanda com a eina per apropiar-se del territori i dels seus minerals -gràcies al finançament d'occident- per després vendre'ls a Apple, Dell, Microsoft o Samsung, les quals, tot sigui dit, també han estat acusades d'obtenir aquestes matèries primeres mitjançant l'explotació infantil.



Però aquesta xacra, no sols es lucra gràcies al colonialisme i l'espoli, sinó també, a costa del negoci bèl·lic que, subsidiàriament, permet l'extermini massiu de poblacions. És el cas d'empreses presents aquí, com ara Amazon i Google que, amb el projecte Nimbus, brinden sistemes d'emmagatzematge de dades i IA a l'entitat sionista d' Israel per afavorir el seu desplegament militar i el control fronterer. També cal assenyalar en aquest sentit, a Microsoft, que participa d'aquest genocidi amb la fabricació de microxips; o a Meta, amb polítiques de censura cap al moviment pro-Palestina a les xarxes; o a Airbus, amb l'ús il.legal de drons, entre d'altres...



I no acaba aquí la cosa, perquè aquestes mateixes corporacions són les que també es lucren militaritzant les fronteres europees per frenar les poblacions que sofreixen el desplaçament causat per la seva devastació i violència. Una de les principals, també aquí present, és INDRA, contractista de l'agència europea de guàrdies de costes i fronteres (FRONTEX). I també Telefónica i Siemens, les quals van rebre ingressos milionaris per al desenvolupament d'un programa de detecció d'embarcacions a l'estret (SIVE). És a dir, tot plegat, un immens negoci. I tot aquest desplegament militar, -destinat a perseguir persones que ja fugen de la violència que ells i les seves armes generen- no fa altra cosa que empènyer a qui migra a prendre rutes cada cop més mortíferes. Durant l'últim any, van morir 10.457 persones tractant d'arribar al territori espanyol.



Aquests mateixos interessos extractivistes impulsen les guerres i pretenen provocar el desplaçament forçós de milers de persones i pobles que com ara el maputxe, el kanak o altres comunitats originàries d’Àfrica, Amèrica i Àsia estan lluitant i oposen una resistència heroica enfront el colonialisme dels estats assassins, els incendis provocats pels seus sicaris i/o la megamineria de les seves multinacionals. Des d'aquí, com a internacionalistes, volem fer-los arribar la nostra solidaritat i suport.



Així doncs, no cal ser molt sagaç per veure el veritable poder que concentren les empreses que estan reunides en aquest recinte i l'enorme responsabilitat respecte de la barbàrie que està tenint lloc a escala global. I també cal recordar que tot això té un impacte dins la mateixa Europa Fortalesa, fet que no és cosa menor...

La indústria bèl·lica emprada en guerres i fronteres és la mateixa de la indústria securitària. Els programes d' IA, les estratègies de control social i territorial, i fins i tot el desenvolupament de certes armes, s'utilitzen, es posen a prova I es van millorant per poder ser emprades arreu, en favor dels interessos del capital i a qualsevol cost per la vida.



A més a més, s' ha d'assenyalar l'impacte ambiental que tenen els processos de fabricació i extracció dels materials perquè contaminen el sòl, l'aire i l'aigua, i al seu torn, contribueixen enormement a la sequera, ja que els Centres de Processament de Dades (CPD) -imprescindibles per les xarxes de comunicació- consumeixen una gran quantitat d'energia i d'aigua.



Aquesta ànsia extractivista dels que s'han repartit el món no només té a veure amb la devastació ecosocial en territoris on es troben recursos valuosos, sinó que també apunta a anar destruint i remodelant el territori urbà en pro del seu benefici, expulsant els seus habitants -processos de gentrificació que es defineixen com a "extactivisme urbà"-.

És la mateixa mega estructura que col·loca el Congo com a nínxol de recursos minerals; o a Barcelona, com a destinació turística, centre neuràlgic del poder i negoci, o lloc de consum en massa. Són diferents baules d'una mateixa cadena, que només provoquen l'empobriment de la majoria, la destrucció del territori i el desplaçament de milers de persones. Nosaltres no som alienes a aquesta devastació a escala mundial, perquè és la mateixa que succeeix al nostre propi territori.



Aquesta lògica colonial, que opera des de fa segles, es fa efectiva amb l'acció de les empreses aquí presents, entre moltes d'altres, i és emparada pels nostres governs: al web "accio.gencat.cat", la generalitat relata amb orgull la gran inversió i suport que fan des de la institució cap a empreses d'aquest sector. Des de les nostres administracions se les finança, i també es destinen grans partides pressupostostáries a armament, milícies i governs de països que compten amb les infraestructures extractivistes devastadores, a les quals ens hi oposem.



Resistir i oposar-se al MWC -i al món que representa- és lluitar contra la dominació, la devastació, els genocidis...



No en el nostre nom! Nosaltres afirmem la vida!



LA TERRA PER A QUI LA CUIDA, I QUE COL·LAPSIN ELLS!

