Franco 'Bifo' Berardi: Sabotaje y autoorganización



Franco ‘Bifo’ Berardi

https://substack.com/@francoberardi1

Italia, 7 de mayo de 2024



La siguiente entrevista fue realizada el 1 de mayo de 2024 por Chandler Dandridge, psicoterapeuta, escritor y miembro adjunto de la facultad de la Escuela de Graduados en Educación y Psicología de la Universidad Pepperdine.



Veinticuatro horas antes de que la policía de Nueva York irrumpiera en el campus, los estudiantes de la Universidad de Columbia ocuparon Hamilton Hall, vinculando su protesta aún más estrechamente con las protestas contra la guerra de 1968. Como alguien que participó activamente en las protestas estudiantiles de 1968 en Bolonia, ¿cómo ve las conexiones entre ahora y entonces?

Las similitudes entre la actual ola de protestas pro Palestina y lo que ocurrió en 1968 son notables. Sin embargo, lo más importante no es la similitud de comportamiento sino el contexto diferente y las diferentes expectativas de los estudiantes que participan en estas movilizaciones.



Desde el comienzo de la venganza genocida israelí, ha sido evidente que la mayoría de los jóvenes se han puesto del lado de las víctimas palestinas. En todas partes, en las redes sociales, en las calles, en las universidades, en los muros de las ciudades de todo el mundo, las palabras “Palestina libre” se han repetido mil millones de veces. Esta es una respuesta ética al racismo y al colonialismo sionistas. Desde un punto de vista ético, la situación actual es un hito: la separación entre las fuerzas de la supremacía blanca (los imperialistas del Norte) y el resto de la humanidad es irreversible. Pero la mayoría ética aún no ha logrado convertirse en fuerza política.



Desde este punto de vista, las cosas hoy difieren de las de 1968. El movimiento contra la guerra de 1968 se convirtió en una fuerza política que transformó las relaciones sociales, hasta cierto punto. Pero también las expectativas difieren de las de 1968. Cuando los estudiantes se manifestaron contra la guerra de Vietnam, esperábamos la reversión de la relación de fuerza entre el frente imperialista y el frente anticolonial. La identificación con el Vietcong implicaba una identificación con el socialismo, con la emancipación, etc. Esto fue en parte un engaño, por supuesto, pero nos identificamos con una posibilidad positiva de cambiar las relaciones sociales y de derrotar al imperialismo.



¿Podemos decir lo mismo de la actual identificación con Palestina? No me parece. Los estudiantes que se manifiestan y ocupan contra el genocidio estadounidense-israelí no se identifican con Hamás, obviamente. No esperan ningún futuro brillante, ningún futuro socialista, ninguna emancipación social de la resistencia palestina.

Entonces, ¿qué tipo de identificación, qué tipo de expectativa podemos ver en la actual ola de protestas?



En mi opinión, los estudiantes se están identificando con la desesperación. La desesperación es el rasgo psicológico y también cultural que explica la amplia identificación de los jóvenes con los palestinos. Creo que hoy la mayoría de los estudiantes esperan, consciente o inconscientemente, un empeoramiento irreversible de las condiciones de vida, un cambio climático irreversible, un largo período de guerra y el peligro inminente de una precipitación nuclear de los conflictos que están en curso en muchos puntos del mapa geopolítico. Ésta, en mi opinión, es la principal diferencia en comparación con el movimiento de 1968: no se vislumbra ninguna reversión del rapport de force (relación de fuerzas).



Gran parte de las protestas estudiantiles se centran en torno a la desinversión, que parece tener un potencial potencialmente revolucionario y anticapitalista. ¿Te han impresionado los estudiantes con su disciplina y exigencias?



Este punto es sumamente interesante. Las implicaciones de la campaña de desinversión pueden volverse bastante radicales en el próximo período. Sin embargo, hasta donde puedo entender –y puede que me equivoque, porque no sé lo suficiente sobre los debates internos que han preparado el actual levantamiento– en este momento la palabra “desinversión” se refiere al caso especial de Israel, como un Estado canalla que está llevando a cabo un programa de limpieza étnica, apartheid y genocidio. Todavía no es (que yo sepa, repito, y espero que los próximos acontecimientos me contradigan) un proyecto de desinversión general, que implique el abandono de la política económica basada en el crecimiento.



En la cultura de 1968, la idea de desinversión no existía; la percepción de la catástrofe medioambiental también era muy débil. Hoy en día, estas preocupaciones pueden dar paso a un movimiento de transformación de la relación entre conocimiento, producción, consumo y elección económica. En los últimos cincuenta años los estudiantes han sido los actores políticos más interesantes porque no sólo son estudiantes, sino también futuros trabajadores cognitivos. Pero no hemos podido transformar la movilización política de los estudiantes en un sujeto social, en un proceso permanente de transformación de la relación entre conocimiento, tecnología y producción.



¿Recuerdas la charla que Mario Savio dio a los estudiantes de Berkeley el 2 de diciembre de 1964? En aquella ocasión Mario Savio dijo las siguientes palabras:

¡Hay un momento en que el funcionamiento de la máquina se vuelve tan odioso, te enferma tanto el corazón, que no puedes participar! ¡Ni siquiera puedes participar pasivamente! Y tienen que poner sus cuerpos sobre los engranajes y las ruedas… sobre las palancas, sobre todos los aparatos, ¡y tienen que hacer que se detengan! ¡Y tienes que indicar a las personas que la manejan, a los propietarios, que a menos que seas libre, la máquina no podrá funcionar en absoluto!



En esas palabras escuchamos un rechazo ético a ser instrumentos de la violencia imperial, pero también la anticipación de un posible proceso de autoorganización del trabajo cognitivo. Esta posibilidad nunca se ha implementado. Los estudiantes nunca han podido transformar su movilización, intrínsecamente ligada a una condición temporal, en una organización permanente de trabajadores cognitivos. Ésta ha sido la principal debilidad del movimiento estudiantil: fue y sigue siendo el principal frente de oposición, pero es incapaz de transformar permanentemente la relación social a nivel de producción y reproducción. Lo que quiero decir es que los estudiantes están disponibles para ser movilizados durante su estancia en las universidades, pero no han podido (hasta ahora) crear formas de autonomía permanente dentro del ciclo del trabajo cognitivo.



¿Cómo se ven en Europa estas protestas en los campus estadounidenses? ¿Tiene la sensación de que existe un fervor similar por este tipo de acciones en las universidades europeas? ¿Invierten las universidades siquiera en la especulación israelí y de la guerra de manera similar?



Hace dos días me invitaron a dar una charla en el salón principal de la Academia de Bolonia. El tema de mi charla fue la guerra en Europa, el genocidio en Palestina y la movilización de las universidades estadounidenses. La sala estaba increíblemente llena, los estudiantes estaban emocionados y sus intervenciones estaban alineadas con las posiciones expresadas por los estudiantes de la Universidad de Columbia, etc. Sin embargo, cuando dije: es hora de ocupar las universidades italianas, no reaccionaron. Sentí que todavía no están preparados para unirse al movimiento de Columbia. 1



El sentimiento de desconfianza en uno mismo está profundamente arraigado en la cultura de los estudiantes italianos, y la depresión es el sentimiento predominante, aunque estoy convencido de que la depresión puede transformarse en un amplio movimiento de deserción activa de la guerra. Pero no espero mucho de las universidades europeas, aunque espero que me demuestren que estoy equivocado.



Estamos hablando el Primero de Mayo, cuando la Federación General Palestina de Sindicatos de Gaza convocó a una huelga. El grupo estadounidense Escritores contra la Guerra en Gaza se hizo eco de su llamado.



¿Qué significa conectar esa acción laboral colectiva con el genocidio en Gaza?

Esto es retórico. El Primero de Mayo es sólo un día retórico más, al menos en Europa. La necesidad de una conexión entre la agitación ética contra el imperialismo y el movimiento obrero debería ser mucho más profunda. Lo que necesitamos no es (sólo) un día de manifestación o un día simbólico de huelga. Lo que se necesita es la conciencia del papel crucial de los trabajadores cognitivos en el actual proceso de producción capitalista, de la posibilidad de revertir las principales tendencias del desarrollo tecnológico.



La movilización de un pequeño número de trabajadores de Google contra la implicación de Google en el genocidio israelí es mucho más importante que un día de solidaridad simbólica. No necesitamos solidaridad simbólica. Necesitamos un proceso de autoorganización de los trabajadores cognitivos contra la guerra. Los trabajadores cognitivos son simultáneamente cómplices del poder semiocapitalista y víctimas de él (precariedad, sufrimiento mental, soledad). Ésta es, en mi opinión, la contradicción más importante de nuestro tiempo. Para ir más allá de una movilización simbólica ética (que, sin embargo, es urgente e importante en sí misma), debemos desenmarañar la potencia de la subversión social que está implícita en la vida post-estudiante, en la actividad de los trabajadores cognitivos.

¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de 1968? ¿Tiene algún consejo para los manifestantes estudiantiles en los EE. UU. basado en su experiencia de estas luchas?



No tengo ningún consejo que dar. Nunca he confiado en asesores políticos cuando no forman parte de la movilización. Sin embargo, hay una lección que extraigo de los movimientos de 1968 y quiero extenderla hasta el presente: la universidad (y el sistema educativo en general) es un lugar para acceder al conocimiento y también para producirlo. Pero también es una institución que puede influir directa e indirectamente en las semifábricas, es decir, en las grandes empresas que producen tecnología, que irradian comunicación. Lo más urgente ahora, y en el futuro próximo, es extender el rechazo que proviene de las universidades (rechazo a la deshumanización total producida por el capitalismo corporativo y el sistema militar) a las semifábricas.



Sabotaje de la cadena de producción de (in)cultura de masas, sabotaje de la cadena de producción de inteligencia artificial militar. Sabotaje y autoorganización. Sabotaje al uso militar del conocimiento. Y finalmente, organizar las energías cognitivas en un proyecto de autonomización de la vida social respecto del capitalismo. Lo sé, estos son proyectos grandes… demasiado grandes, tal vez. Sin embargo, la ocupación de las universidades es el mejor entorno para lanzar grandes proyectos y autoeducar a las personas para que alcancen la autosuficiencia y la autonomía.



Nota: [1] En la semana transcurrida desde que se realizó esta entrevista, han aparecido campamentos en muchas ciudades europeas, tanto en campus como en público. Estos incluyen Bolonia, Roma, Ámsterdam, Barcelona, ​​Berlín y París. La lista sigue creciendo día a día. —IW.



fuente: https://illwill.com/sabotage-and-self-organization



reenviado por enred_sinfronteras ARROBA riseup.net

https://twitter.com/RedLatinaSinFro/

https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras Mira també:

https://illwill.com/sabotage-and-self-organization

https://substack.com/@francoberardi1



