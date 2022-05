Anunci :: @rtivisme : educació i societat : laboral : altres temes : sense clasificar Homenaje a Kropotkin en forma de videoclip rap de dibujos animados. Memorias de un Revolucionario.



Piotr Kropotkin. Video para compartir hecho por el compa Bellotero Manya ......Buen trabajo!

Descripción

MEMORIAS DE UN REVOLUCIONARIO.

Piotr Kropotkin

🎬Videoclip en homenaje a Piotr Kropotkin y basado en su magnífica obra "MEMORIAS DE UN REVOLUCIONARIO" ✊✊



🎤Temazo de rap compuesto por:



JUANITO REYERTA

CALLA LA ORDEN

EKOCIDIO

V DE BRAGAS

KRONSTADT



🗣️Francisco de Marcos pone voz a Kropotkin.

✏️Y un servidor "el Bellotero" garabatea, anima y edita en vídeo.



🙈El video tendría que haber visto la luz el 2021, año del aniversario de la muerte de Kropotkin, pero todos sabemos que a veces la vida es un poco cabrona y te da de hostias, y si eres trabajador precario estas te llueven. Debajo de las piedras hay que buscar el tiempo libre para cantar o dibujar, quitándole horas al sueño y a la familia. Y es que el bién más preciado es la libertad contra la cual atentan los mismos enemigos del hoy y del ayer de los tiempos de Kropotkin.



Que este video realizado de forma colectiva vuele bien lejos. Copia/difunde libremente, es tuyo, mío, de tod@s y de nadie, tal y como hubiera querido el citado intelectual ruso.



https://youtu.be/T0VPjnD2ELY Mira també:

This work is in the public domain