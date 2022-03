Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: guerra Elogio del anarquismo en tiempos de guerra El anarquismo como forma organizativa de comunicación de persona a persona a través de todas las fronteras. Hace tiempo que no me llamo anarquista. Pero eso no es porque haya cambiado mis puntos de vista políticos en lo más mínimo. No, no me gustan las ideas que a veces se llaman bastante arbitrarias y crudas, es un distanciamiento del anarquismo contemporáneo -del dogmatismo, muy poca referencia a la clase, coqueteo con la economía de mercado, falta de comprensión de la democracia, hostilidad hacia las organizaciones, la tendencia al insurreccionalismo, etc. El anarquismo realmente existente, en fin, me parecía incapaz de cambiar el mundo sin tomar el poder.



Sin embargo, es innegable que este anarquismo también tiene sus méritos, y es precisamente en la guerra de Putin donde estos salen a la luz. Esto es sólo secundariamente lo que siempre ha defendido el anarquismo: la crítica del Estado va necesariamente acompañada por una parte de la crítica de su forma, la nación, y por otra parte de sus instituciones, máxime cuanto más autoritarias son - el Anarquismo en una palabra, no es ni violento ni no violento, que no sería antimilitarista. No es casualidad que el rifle roto surgiera en los círculos anarcosindicalistas durante la Primera Guerra Mundial - y por cierto: las manos que rompen este rifle son las manos de los soldados (o hoy el soldado) mismos. Para modificar una perogrullada del sindicalismo y el operarismo: los soldados pueden cambiar mucho si no hacen nada juntos.



Pero lo que hace que el anarquismo real sea una esperanza en la guerra de Putin es su internacionalismo. Esto incluso tiene algo que ver con la fastidiosa hostilidad a la organización: aquellos que no pueden enviar delegados o representantes tienen que viajar ellos mismos.



La historia del internacionalismo proletario y organizado comenzó así: Las redes de trabajadores surgieron en todo el mundo porque los trabajadores siempre migraban. Difunden ideas, hablan entre ellos, se apoyan mutuamente en su "transición". Este sigue siendo el impulso fundacional de la Asociación Internacional de Trabajadores (ahora conocida como la Primera Internacional): una gran red de comunicación que comunica las huelgas entre ellos para evitar que los trabajadores migrantes ignorantes se conviertan en esquiroles.



El anarquismo ha conservado este internacionalismo original, en realidad un transnacionalismo, porque vive del cruce constante de fronteras, hasta el día de hoy, su forma organizativa se trata de una comunicación directa de persona a persona a través de todas las fronteras.



Por lo tanto, no es casualidad que en Rusia y Ucrania fueran los anarquistas quienes primero se pronunciaron y también protestaran[1]. Tampoco es casualidad que la información sobre esta resistencia, incluidas las posibilidades de apoyo, llegara muy rápido al resto del mundo, a pesar de las difíciles condiciones de comunicación. No es casualidad que el EZLN deposite su confianza en estos mismos anarquistas de Ucrania y Rusia: "Nuestros confidentes, que también enarbolan la bandera de la A libertaria, se mantienen firmes: en la resistencia -los que están en Donbass, o en Ucrania- y en rebelión - aquellos que se mueven y trabajan en Rusia en las calles y en el campo"[2].



Y no es casualidad que muchos no anarquistas declarados encuentren que en estos tiempos las voces anarquistas son las más informadas. No porque expliquen mejor la guerra, el nacionalismo o el militarismo. Sino porque su internacionalismo vivido significa solidaridad directa. Porque los anarquistas saben lo que es importante: apoyar a la población local para que sobreviva y viva mejor. ¿Por qué sabes eso? Porque hablaron entre ellos, porque compartieron sus experiencias, porque se conocen.



Gaspar Barthólico



NOTAS

