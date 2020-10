Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: corrupció i poder GRAN RESETEO (salida de la espiral del fraude) La pandemia es la manifestación postrera de nuestro ambiente ideológico, es hija de nuestro tiempo, pues sólo es posible debido al nivel de alienación y alucinación colectivas, pero a la vez es nodriza de sus progenitores falsarios: hereda de sus padres discursivos y a su vez les contagia su condición fraudulenta.







Derecha e izquierda comparten con la pandemia su no-existencia, su simulación, y a la vez sus efectos devastadores sobre la sociedad. Los discursos de la modernidad han parido un monstruo que resarce su inexistencia potenciando sus muy reales consecuencias. La creciente polarización entre una izquierda y derecha simuladas es un resultado real, como lo es la devastación psicosocial de una pandemia igualmente teatralizada. La polarización es una consecuencia que la pandemia tiene en los discursos: se escenifica una crispación creciente (gobierno nacional contra gobierno autonómico) cómo único suero que mantiene la ilusión colectiva de una pandemia que fue posible en primer lugar debido al nivel de degradación psicosocial producido por las mismas confrontaciones imaginarias. Pero ahora estos debates entre facciones inexistentes dan la espalda aún más descaradamente a una realidad que ya no les inspira, pues la única motivación que les queda es la propia falsificación que han parido.



La esterilidad de los debates que presenciamos es terminal. Su estupidez es endémica. Están arrinconados contra la realidad, ya no van a volver a hablar de ella. Debates parlamentarios, correspondencia entre titulares de prensa, disidencia autobautizada en Youtube: todos mantienen un secreto acuerdo de falsificación debido a que la asunción de que vivimos una gran estafa significaría la asunción de que todos sus presupuestos previos son las falsificaciones fragmentarias que han parido la mentira que estarían denunciando. Estado de Bienestar, separación de poderes, batalla cultural, democracia depurada: tanto quienes forman parte del consenso simulado (hay una pandemia) como quienes disimulan no hablar del asunto han acordado dar la espalda como nunca antes a la realidad. Todos son estirpe de una hiper-realidad atrapada en un principio de necesidad que exige un alejamiento progresivo de la realidad, un gradiente de obscurecimiento que engulle fantasmas y pare más pesadillas. Un "gran reseteo" (una depuración más exigente que nunca) es la renuncia a la que abocan tanto el tsunami del presente como los discursos que pretendan ponerle fin.

