Notícies :: altres temes [Italia] un saludo a Salvatore Ricciardi El saludo de Sante Notarnicola a Salvatore Ricciardi



Y así también Salvatore Ricciardi, como muchos compañeros, se ha ido en estos días tristes y desgarradores.»Salvo» estaba hospitalizado desde hace un mes en el hospital por una caída con motivo de una iniciativa de lucha a favor de los presos en riesgo de coronavirus. Ha muerto por las consecuencias de las fracturas a las costillas que le han perforado su pulmón.

Sante Notarnicola ha escrito un conmovedor y poético saludo a «Salvo» que queremos publicar, aquí están las palabras de Sante: «Salvatore, hace dias me ha telefoneado Paolo. Me ha informado de tu caída y de tus condiciones, tus tribulaciones. Has sufrido mucho, lo sé, lo imagino. Esas heridas son insoportables, como la cárcel con sus aislamientos, su ferocidad, su inutilidad. Y me golpea todavía la forma en que te has caído: ¿no había compañeros más jóvenes para colgar la pancarta? Conozco el mecanismo: es la escuela que nos ha formado, anticipar a cualquiera y, en cualquier caso, a costo de romperse y así ha sido para ti…

El virus me impide muchas cosas, me hubiera gustado acompañarte y mientras tanto hablarte y recordarte la ventanilla de tu celda en la prisión de Cuneo donde se veía todo el Monviso cubierto de nieve.

Por eso también aceptaba la invitación para cenar cuando era posible socializar. Y con ella los recuerdos de la militancia, la tuya y la de tus compañeros.

Me siento muy pobre, me falta Prospero, me falta Angelo Basone, Picchiura, Vic y muchos otros: una elenco triste. Quedan tus escritos que divulgaremos. Sabes, desde algún tiempo me ha caído encima el silencio, ya no soy el gramófono de aquel tiempo e incluso las poesías son raras.

Observo, escucho, guardo silencio. Seguramente es la edad.

Buen viaje compañero. Gracias por todo

Tan pronto como esté libre del virus, quiero alcanzar El Monviso para un saludo especial por ti y por mi mismo «

Santos Notarnicola

Líneas sinceras y humanas de Sante, que en su síntesis nos ofrecen la imagen clara de la vida de Salvatore, de su compromiso y de su lucha. Nos quedan sus trabajos intelectuales, dos libros y el blog que nos cuentan su intensa militancia.

También nosotros saludamos al compañero «Salvo» Salvatore Ricciardi

Fuente

https://fuochidiresistenza.noblogs.org/



Fuente

https://contramadriz.espivblogs.net/2020/04/13/italia-un-saludo-a-salvat/

This work is in the public domain