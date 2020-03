Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: sense clasificar Ataque a la clínica Fertility en Madrid Ataque a la clínica Fertility en Madrid



En la noche del 7 de marzo realizamos un ataque a la clínica Fertility destrozando con ácido los cristales y dejando un mensaje: “Nuestro cuerpo no está en venta”, porque estamos hartas de ver cómo convierten nuestros cuerpos en un mero objeto de consumo y cómo nos reducen a máquinas de parir o provisoras de materia prima.



El estado y el capital que generan situaciones de precariedad y miseria, obtienen negocio a través de nuestros cuerpos, a través de la compra-venta de óvulos y de los vientres de alquiler sometiendo nuestro cuerpo a serios problemas físicos y psicológicos, ya sea por la excesiva hormonación requerida para la mal llamada donación de óvulos o pasando un embarazo como es el caso de los vientres de alquiler/gestación subrogada.



No nos valen sus falacias disfrazadas de libertad, frases sobre los beneficios hacia las personas que no pueden tener hijos o sobre la elección libre de someterse a estos tratamientos. No hay libre elección en un sistema donde se sufre el chantaje constante de la aceptación del sistema que te imponen o mueres de hambre, no existe libertad de elección en un sistema que se sustenta y se construye en base a las opresiones de sexo, raza, clase… Es por ello que reivindicamos un 8 de marzo combativo, porque ni somos mercancías, ni somos recuperables por los cauces de estatales.



¡Muerte al patriarcado y viva la anarquía!

