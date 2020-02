Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: altres temes Cartel. Aqui hay una guerra. Algunos casos represivos contra el anarquismo en Madrid Aquí hay una guerra



29 de mayo y 19 de octubre de 2018. Registros en Madrid y Palencia relacionados con la represión contra la revuelta en Hamburgo contra la cumbre del G20 en julio de 2017. Represión coordinada a nivel europeo en estrecha colaboración entre los distintos Estados.



–29 de octubre de 2018. Detenidxs dos anarquistas en Madrid acusados de un ataque incendiario contra un cajero automático de Bankia el 11 de abril de 2018 en solidaridad con la anarquista presa Lisa, condenada por atraco a un banco en Alemania. Se producen diversas muestras de solidaridad contra sedes bancarias en Madrid y otros puntos del estado.



-25 de abril de 2019. Detenida una anarquista acusada de un ataque con martillo contra la sede nacional de VOX en Madrid. Se producen varias ataques a sedes de partidos políticos durante la campaña electoral.



-13 de mayo de 2019. Operativo antiterrorista contra el anarquismo en Tetuán (Madrid). Dos compañeras detenidas bajo cargos de terrorismo y allanadas una vivienda y el Espacio Anarquista Okupado “La Emboscada”. Muestras de solidaridad en varios puntos del Estado.



–Todo 2019. Repunte de desalojos de espacios okupados en todo el estado. Detenidxs y decenas de procesos judiciales. Ataques y disturbios en defensa de varios espacios okupados.



Solidaridad, complicidad, ataque.



Ni un respiro a los explotadores.



Ni un respiro al poder.



No hay paz con el Estado.



We are at war



29th of may and 19th of october of 2018: Police searchs in Madrid and Palencia related to the repression against the riots of Hamburg against the G20 summit in july 2017. This police operation was coordinated at an european level, with a lot of cooperation between different states. Attacks in response to this police searchs happen all around Europe, and they are still happening.



29th of october of 2018: Two anarchists are arrested in Madrid accused of burning a Bankia ATM the 11th of april of that same year. This action was done in solidarity with Lisa, an anarchist who is actually in prison for robbing a bank in Germany. A lot of banks receive the solidarity of the anarchists.



25th of april of 2019: An anarchist is arrested accused of attacking VOX headquarters in Madrid with a hammer. Several political headquarters are attacked during the election campaing.



13th of may of 2019: Antiterrorist operation against the anarchist movement in Tetuán (Madrid). Two anarchists are arrested under the charge of terrorism. Police break into a house and the Espacio Okupado Anarquista La Emboscada. Different attacks in solidarity happen all around the State.



During all 2019: There is an increase of evictions of squatted spaces all around the state. Dozens of people are arrested and are waiting for trial. Attacks and riots in defence of those squatted spaces.



Solidarity-Complicity- Attack.



No rest for the Exploiters.



No rest fot the Power.



No peace for the State





https://contramadriz.espivblogs.net/2020/02/11/cartel-quot-aqui-hay-una-/

