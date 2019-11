Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* %sArticle Notícies :: altres temes Jornadas Culturales y Libertarias, Fraga noviembre 2019 Desde la CNT de Fraga, en coordinación con el Centro de Estudios Libertarios José Alberola, hemos organizado, para este mes de noviembre, unas Jornadas Culturales y Libertarias...

A todas aquellas personas a las que puedan llegar estas palabras.



Desde la CNT de Fraga, en coordinación con el Centro de Estudios Libertarios José Alberola, hemos organizado, para este mes de noviembre, unas Jornadas Culturales y Libertarias, con la finalidad de conmemorar dos hechos históricos de gran relevancia, como son: el octogésimo aniversario del exilio español antifascista y libertario, y el centenario de la consecución de la jornada laboral de ocho horas.



Creemos que ambos hechos tienen una importancia notable para nuestra zona. El exilio porque evidentemente, un gran número de personas de nuestras comarcas se vieron obligadas a huir del fascismo por la vía del exilio y la jornada laboral de ocho horas, porque vino motivada por la huelga desarrollada en la denominada La Canadiense, empresa hidroeléctrica que desarrolló buena parte de su actividad en Camarasa.



Así pues, las jornadas constarán de los siguientes actos a realizar en horario y fecha que se detallan:



Viernes 15 de noviembre a las 20:00h presentación del libro: Refugiados. Una historia del exilio de 1939. Con la participación de Josep Pimentel historiador y autor del libro.



Sábado 16 de noviembre a las 18:00h conferencia: La huelga de La Canadiense, un ejemplo en el recuerdo, con Javier Antón, historiador y miembro de la Fundación Anselmo Lorenzo.



Sábado 23 de noviembre a las 18:00h teatro: Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía, interpretada por Moisés Mato miembro fundador del Teatro del Abrazo.



Todos los actos tendrán lugar en el I.E.S. Bajo Cinca y serán abiertos a cuantas personas deseen asistir.



Fraga noviembre 2019



CNT Federación Local de Fraga



