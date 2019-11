Notícies :: altres temes Atenas. Intervención solidaria con la insurreccion en Chile ATENAS, GRECIA: INTERVENCIÓN SOLIDARIA CON LA INSURRECCIÓN EN CHILE





El martes 29/10/19, decenas de compañerxs marcharon por el centro de Atenas, pasando por el área de Monastiraki, Psiri, área de Thissio, repartiendo panfletos, lanzando volantes, pintaron consignas de solidaridad con la insurreción en Chile.



Jueves, 31/10: manifestación y reunión solidaria de micrófono en Propylaia, 18:00

Viernes 1/11: Manifestación frente a la Embajada de Chile a las 18:00 – Reunirse a las 17:30 en el Metro Evangelismos, salida Rizari (el parque)



Para unir los levantamientos contra el Estado y el capitalismo.



Solidaridad con lxs rebeldes chilenxs.



Asamblea de solidaridad con la insurrección en Chile



Fuente



https://anarquia.info/atenas-grecia-intervencion-solidaria-con-la-insurr/

