[Madrid] Otoño Libertario 2019

Con la llegada del otoño vuelven las jornadas culturales que organiza todos los años la Federación Local de CNT-AIT Madrid. La cultura como herramienta para el crecimiento personal y colectivo ha sido un elemento fundamental en la historia de nuestro sindicato y lo sigue siendo hoy en día. De ahí la importancia que damos al Otoño Libertario. Pero, por supuesto, la cultura libertaria no tiene nada que ver con la cultura oficial: es cultura de la gente de abajo para los y las de abajo. Es una cultura que no es una mercancía, por lo que nadie cobra ni nadie paga por ella: circula con total libertad; no está hecha por una élite ni se destina a un grupo de personas "elegidas", sino que es algo pensado y organizado de forma colectiva en las asambleas obreras de nuestro sindicato para gente de a pie como nosotras; no es un espéctaculo vacío y superficial para tenernos embobadas, sino que se inserta en nuestras vidas con sencillez y profundad; no esconde su carácter político como hacen los medios de comunicación de masas con la cultura que difunden y que quieren hacer pasar por neutral por ser la cultura del poder, como si fuera posible una cultura neutral (no podemos olvidar que todo acto es político), etc. Este año casi todas las actividades tendrán lugar los viernes y sábados a las 19 h. (Plaza de Tirso de Molina 5 2º Izq.) con la excepción de la representación teatral del domingo 20 de octubre y la salida que realizaremos a la Jarosa el también domingo 17 de noviembre con el colectivo Nuestra Memoria, Nuestra Lucha. Todos los detalles de los actos con sus respectivas sinopsis en la web.

