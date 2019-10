Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: altres temes : altres temes Aumentan Las Adhesiones A La Huelga De Hambre Rotativa En Las Cárceles Aumentan Las Adhesiones A La Huelga De Hambre Rotativa En Las Cárceles





El compañero Vicent Almela continúa apoyando a lxs presxs en lucha desde La Directa. Ahí teneís una traducción al castellano de su último artículo, publicado en https://directa.cat/ el miércoles, 2 de octubre, donde se hace eco de la situación ene ses momento de la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas.



Después del primer mes de huelga ya son una quincena las personas presas las que han decidido sumarse a la propuesta de lucha activa desde diferentes cárceles del Estado español y Cataluña. De momento la iniciativa, que pretende visibilizar la tabla reivindicativa y especialmente la excarcelación de personas con enfermedades graves, se extenderá hasta el mes de febrero.



Hace ya un mes desde que Toni Chavero, privado de libertad en el módulo de aislamiento en el centro penitenciario de Estremera (Madrid VII), comenzaba la acción de huelga de hambre rotativa de diez días para visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles. Esta vez la propuesta pretende, especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades crónicas e incurables, uno de los catorce puntos de la tabla reivindicativa.



La última persona que ha participado en la acción de protesta ha sido Francisco Aroca Lisón (Alias ​​Piyayo), desde el centro penitenciario granadino de Albolote. En una misiva escrita un día antes de comenzar el ayuno, Aroca se dirigía a sus compañeros de lucha y los grupos de apoyo de la calle: “hay inundarles los despachos de denuncias. Si en la calle están dejando morir a las personas dependientes con enfermedades graves –porque no llegan las ayudas a las comunidades y 80 personas al día mueren en el Estado español–, ya se puede hacer una idea de cómo ignoran lo que sucede en las cárceles . Imagínese las atrocidades que se están produciendo cada día aquí dentro en el ámbito sanitario, y con las personas con enfermedades graves, sobre todo, es puro genocidio, con toda impunidad. Y todo, en definitiva, por motivos económicos “. Ayer, martes 1 de octubre, comenzó su turno de huelga Pedro Doblado Pozo, desde la prisión de Campos del Río (Murcia).



Durante las últimas semanas, cinco presos han decidido sumarse a la propuesta, por el que ya son quince las personas adheridas a la huelga de hambre rotatoria que se extenderá, de momento, hasta el mes de febrero de 2020. Dos de estos internos, Jaime Arias y Sebastian Quiñones, se encuentran privados de libertad en el centro penitenciario de Lledoners. Quiñones, compañero de Gina Katherine –que murió en la celda de aislamiento de Brians I por motivos aún desconocidos–, afirma en su carta de adhesión a la propuesta que ese hecho cambió su vida: “Le ponen miles de cadenas en mi vida, para mí esta noticia fue un disparo certero al corazón. Me quedé impotente ante la situación. Ahora sigo con la lucha, porque esto no le pueda pasar a otra persona interna en una prisión “.



En lo que va de año, ya son 121 las personas que han muerto en los centros penitenciarios de España –a las que hay que sumar las cinco muertes en prisión de Zaballa y catorce más en las cárceles catalanas–, la mayoría de ellas por enfermedad terminal, suicidio y sobredosis.



La solidaridad se extiende a las calles



El pasado sábado 21 de septiembre un grupo de unas cuarenta personas se acercó a la prisión de Albocàsser (Castellón II) para dar apoyo a las personas internas en este centro e informarles, desde fuera y con un megáfono, sobre la propuesta de lucha activa que estaban llevando a cabo otras personas privadas de libertad. En este acto intervinieron familiares y personas que participan en grupos de apoyo a personas presas, que fueron identificadas por la Guardia Civil nada más bajar de sus vehículos.



Aparte de la concentración de Albocàsser, también se están llevando a cabo diferentes actividades de solidaridad en diferentes ciudades del Estado para informar sobre la propuesta. Muestra de ello es que este sábado se celebrarán unas jornadas anticarceraries en la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida donde, entre otras actividades, se actualizará la situación de las presas en huelga de hambre. Y el jueves 10 de octubre, en el taller de títeres Pepe Otal del barrio del Raval de Barcelona, ​​tendrá lugar una “Velada anticarceraria” que incluirá el espectáculo de títeres Ni Pio –de la compañía Títeres desde Abajo–, una sesión informativa sobre la huelga de hambre y un espacio de carteo a personas privadas de libertad.



http://tokata.info/aumentan-las-adhesiones-a-la-huelga-de-hambre-rotativ/

This work is in the public domain afegir comentari ...