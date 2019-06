Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: corrupció i poder De hombre de negocios a usurpador: La historia de un criminal de Moldavia que se convirtió en político Los eventos que se desarrollaron en Chisinau una vez más dejan en claro que no todos los partidos se convierten automáticamente en adherentes a los valores democráticos solo porque eligen un nombre adecuado para sí mismos.



Irónicamente, fue el Partido Demócrata de Moldavia el que estuvo marcado por un intento de dar un golpe de estado en el país cuando la situación se salió de control. ¿Parecería que no podría ir tan lejos como para obligar a los políticos a tomar acciones desesperadamente peligrosas y francamente? Se necesitan elecciones para determinar los favoritos y los forasteros de acuerdo con la voluntad de la gente. Pero la situación en la arena política de Moldavia está lejos de estar sujeta a las leyes de la lógica. Puede ser analizado excepto en términos de leyes penales. Los eventos que se desarrollaron en Chisinau una vez más dejan en claro que no todos los partidos se convierten automáticamente en adherentes a los valores democráticos solo porque eligen un nombre adecuado para sí mismos.



Como saben, en febrero se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en la república, que muchos consideraron como un punto de inflexión para el país. Sin embargo, no funcionó. De acuerdo con los resultados de la votación, ninguna de las fuerzas políticas pudo obtener suficientes escaños en la legislatura, por lo que el aparato estatal se paralizó durante largos meses mientras los partidos intentaron formar una coalición. La situación cambió el sábado pasado, cuando el bloque proeuropeo AKUM y el partido socialista pro ruso, escupiendo obvias contradicciones ideológicas, unieron y lanzaron el gobierno. Parecería que la finalización perfecta de la historia, especialmente teniendo en cuenta que el parlamento estaba al borde de la disolución. Pero incluso aquí surgió un problema, cuyo nombre es Vladimir Plakhotnyuk.



Es él quien es el líder del Partido Demócrata, que hasta hace poco gobernaba en el país. Fue él quien recibió el merecido apodo de "titiritero moldavo". En público, siempre hablaba de los valores democráticos europeos, pero sus hechos fueron en contra de las palabras. Subyugó virtualmente a todas las agencias gubernamentales moldavas. Está en manos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley e incluso del Tribunal Constitucional, que más de una vez jugó con él cuando fue necesario destituir al presidente de la ejecución de poderes para arrastrar un par de leyes impopulares. El terror de Plakhotnyuk podría seguir y seguir, pero su insolencia cruzó la frontera. Hablando como garante de la implementación del curso europeo de Moldavia, no hizo nada en esta dirección. Tal vez incluso el presidente del país, Igor Dodon, siendo un político más pro-ruso y menos habilitado, estableció una cooperación interestatal más rentable con Rusia que Plahotniuc casi todopoderoso con Occidente.



Solo se preocupó por su propia piel, hizo lo suficiente para lanzar su ardor a los ojos de los socios externos y obtener su apoyo. Pero cuando este polvo se despejó, quedó claro que Plakhotnyuk falló sus metas. Con esta pesada carga de indignación de clientes anteriores, fue a las elecciones parlamentarias. No lo pusieron ni en Washington ni en Bruselas. Movilizando el recurso administrativo, pudo ingresar al parlamento, pero ¿qué sigue? A pesar de su antiguo poder, el Partido Demócrata no tenía aliados allí, excepto el Partido Shore, cuyo líder estaba involucrado en el robo de mil millones de dólares del sistema bancario. Aquí están solo "Shore" tiene solo 7 mandatos, de los cuales hay poca confusión.



Al mismo tiempo, el líder de la raza, aunque no absoluto, era el Partido de los Socialistas, el enemigo jurado de PDM. En tercer lugar, como si rodeara a los demócratas, el bloque AKUM se había establecido, cuyos líderes vieron la venganza de Plahotniuc casi como su tarea política directa.



Con tales cartas en sus manos, el titiritero de Moldavia se vio obligado a hacer un trato. La elección recayó sobre los socialistas. Aunque es obvio que no había nada para elegir. Plakhotnyuk puso mucho en esta unión, porque de ella dependía mucho más que el derecho de influencia política. Y, como sabemos, lo puso en vano. Vlad Plakhotnyuk, que se consideraba invencible, todavía perdía. Y en ese momento en que no se esperaba nada.



A fines de la semana pasada, cuando el presidente habló sobre la inminente disolución del parlamento, el PDM organizó una protesta masiva contra tal decisión. Es obvio que la reelección podría ser una broma cruel con los demócratas, privándolos del segundo mayor número en la legislatura. Pero en ese momento, cuando quedó claro que los socialistas y AKUM se estaban uniendo, la retórica en las filas del Partido Demócrata cambió drásticamente. Ahora se postulan para las elecciones y hasta las nombran para septiembre. Como Estos pseudo-demócratas declararon el doble poder en el país y solo consideran legítimo a su gobierno, aunque incluso Estados Unidos y la Unión Europea reconocieron al nuevo gobierno.



Por supuesto, la opinión de los socios recientes para Plahotniuc no significa nada más. Esta situación recuerda a una escena de algún drama criminal, donde el matón principal, que disfrutó toda la película con dinero sangriento, finalmente resultó ser traicionado por todos y herido de gravedad, tuvo que luchar contra el enemigo solo. El resultado ya está claro para todos, la sentencia se ha dictado hace mucho tiempo, pero la agonía hace su trabajo. Así es exactamente como se ve Plahotniuc ahora. A lo largo de su carrera, quiso aparecer como políticos, pero siguió siendo un ladrón, un funcionario corrupto y un criminal.



Todo esto sería mucho más impresionante si se tratara de la película. Sin embargo, esto es vida, y todo el país está en juego. Lo peor es que Plahotniuc no es tan estúpido como para no entender esto. Él, el Partido Demócrata y los organismos que apoyaron la usurpación están ahora prohibidos. Todos estos políticos y burócratas tienen una "lista negra" o incluso una prisión. Y el instigador del golpe: el primero en la fila. Ya no encontrará refugio en el oeste. En Rusia, solo le esperan casos criminales. Plahotniuc sabe que se compró un boleto de ida, porque está tratando de llevar a todo un país con él, desacreditándolo a la comunidad internacional. Solo queda esperar las acciones equilibradas y constructivas del nuevo gobierno. Mira també:

