Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: criminalització i repressió veredicto absolutorio en bruselas El veredicto del juicio contra 12 anarquistas en Bruselas fue publicado el martes 28 de mayo



Sus cargos eran de “asociación de malhechores” y una serie de delitos. Durante el juicio el mes pasado, la fiscalía reclamó penas de trabajo comunitario o penas de cárcel para lxs diferentes inculpadxs. Sus abogadxs, en su turno, alegaron la “irrecebilidad” de los cargos y pidieron la absolución.



El tribunal pronunció hoy su veredicto: irrecebilidad de los cargos, lo que implica que fueron absueltxs!!! Sólo una persona fue reconocida culpable de “golpes i heridas” a un madero, sin que eso implique ninguna pena por ese hecho.



El alivio y la alegría son muy grandes por ahora, sin embargo no olvidemos que la fiscalía tiene 40 días para recurrir la sentencia absolutoria.



Muchas gracias a todxs lxs que mostraron su solidaridad de una manera o de otra. Seguiremos atentxs al caso pues!

This work is in the public domain afegir comentari ...