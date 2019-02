Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme Arrojan pintura sobre las tumbas de Pablo Iglesias y La Pasionaria

Arrojan pintura sobre las tumbas de Pablo Iglesias y La Pasionaria



Las tumbas del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, de la dirigente comunista vasca Dolores Ibarruri –conocida como La Pasionaria–, así como los monumentos de los Caídos de la División Azul y el dedicado a las Trece Rosas, en el cementerio de la Almudena (Madrid), han sido atacados con diversas pintadas.





Las sepulturas del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y de la dirigente del Partido Comunista Dolores Iaárruri, La Pasionaria, en el cementerio civil de la Almudena, han sido profanadas al ser impregnadas con pintura, misma suerte que ha corrido el monumento dedicado a los caídos de la División Azul, españoles que lucharon junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.



En la parte católica del cementerio también han aparecido banderas republicanas pintadas de negro en el muro que recuerda a las llamadas Trece Rosas, trece chicas jóvenes militantes de izquierda que fueron ejecutadas por el franquismo.



Según han informado fuentes de la Policía española, los ataques «proceden del mismo hecho» y quien los ha denunciado tras su descubrimiento es el inspector de la empresa de seguridad del cementerio.

