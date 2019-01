Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: laboral Los ricos tambien lloran, usando Uber en lugar de un taxi Carlos Sáinz Jr. denuncia la agresión con una piedra que sufrió su hermana mientras viajaba en Uber El conflicto entre el sector del taxi y el de los vehículos VTC continúa y en su recrudecimiento ha terminado por afectar a terceras personas. La hermana del piloto de Fórmula 1, Carlos Sáinz Jr., se vio envuelta en un desagradable y peligroso incidente a causa de la violencia ejercida por algunos manifestantes. Según ha denunciado el hijo del famoso piloto de rally a través de su cuenta de Twitter, un taxista lanzó una piedra al vehículo Uber en el que viajaba su hermana. Al final todo quedó en un susto, y aunque sabe que se trata de una minoría la que emprende este tipo de acciones, Carlos ha pedido poner fin a esta situación.



“Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un Uber por Madrid. Un taxista les tiró una piedra. Se podrían haber hecho mucho daño o algo peor. Se que la mayoría del gremio no apoyan este tipo de acciones, pero pongan fin a esta situación”, escribió el piloto junto a un vídeo en el que se muestran los desperfectos que sufrió el vehículo tras el impacto. Además de muchos cristales rotos, la cámara también capta la piedra que utilizó el agresor para romper la luna del coche.



«Indignado con la agresión que sufrió ayer mi hermana en un uber por Madrid. Un taxista les tiro una piedra. Se podrian haber hecho mucho daño o algo peor. Sé que la mayoria del gremio no apoya este tipo de agresiones pero pongan fin a esta situación.

- Carlos Sainz (@Carlossainz55) 20 de enero de 2019»



El post de Carlos Sainz enseguida se ha llenado de mensajes de apoyo y ánimo tanto para él como para su hermana, a la que desean que no haya sufrido ningún daño. Además, el piloto ha abierto un debate entre sus seguidores que se han posicionado acerca de las demandas de los taxistas. Las protestas del sector del taxi, que reclaman una regulación de los vehículos VTC, se alargan ya durante meses y han protagonizado protestas y paros importantes en las grandes ciudades españolas.



Los trabajadores del taxi de Madrid mantienen su convocatoria de huelga indefinida para el 21 de enero a partir de las 6h de la mañana. Siguen así la estela de los de Barcelona que ya la iniciaron el viernes para protestar contra la nueva normativa de la Generalitat de establece que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos, una regulación que los taxistas consideran insuficiente. Mira també:

https://www.hola.com/actualidad/20190120135971/carlos-sainz-agresion-hermana/



Copyright by the author. All rights reserved. afegir comentari ...