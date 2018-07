Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article América latina ¿cual de los socialismos? ¿Cual socialismo para destacar? América Latina ¿Cuál de las izquierdas?



Los socialismos del siglo XXI en América Latina, aplicaron modelos centristas, autoritarios en pueblos con ADN populistas y socialistas pero con instituciones frágiles aprovechadas por caudillos para hacer y deshacer a su antojo los Estados y esto es difícil de superar por la ignorancia popular.



El resultado una mezcla de izquierda con derecha política en populismos que produjo más corruptos, locos, arrogantes y mediocres que querían eternizarse en el poder y lo peor de todo es, que no estamos conscientes de ello.



Todos los gobiernos populistas de izquierda en Sudamérica, anunciaron que sacaron a millones de personas de la pobreza para situarlas en la clase media, especialmente Brasil, para que luego estas gentes vuelvan a los parámetros de pobreza y desigualdad del que momentáneamente salieron, me llevan a preguntarme ¿Cuál de las izquierdas del siglo XXI se debe mencionar como modelo a seguir?



Estos populistas que usaron el socialismo sometieron a los pueblos a la membresía del partido, a la amistad del caudillo que gozaba de inmunidad y pleitesía de las cortes y, los cobardes intelectuales esclavizados por el gobierno por el privilegio de pertenecer a la nueva clase social “los nuevos ricos”.



Crearon burocracias omnipotentes investidas de facultades discrecionales que operaban a través de núcleos de poder intocables que termino en una mayor corrupción cuya impunidad les ayudo con el enriquecimiento ilícito mientras los pueblos, una década después, regresaron al sitio de donde salieron, la pobreza.



José Saramago, un comunista de toda la vida manifestó “la izquierda no tiene la puta idea del mundo en que vive”.



Y los pueblos no tienen la más remota idea de lo que significa participación política.

En el libro “la sociedad del cansancio” de Bywig ChulHan dice “la sociedad disciplinaria de Foucault, consta de psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fabricas que ya no se corresponden con la sociedad de hoy, la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria sino una sociedad de rendimiento”.



“La sociedad disciplinaria genera locos, criminales; en la sociedad del rendimiento hay una continuidad que está en el inconsciente social, el afán de maximizar la producción”.



“En el primer modelo la gente está parcialmente controlada y es obediente por los marcos institucionales rígidos y sancionadores. En el otro modelo la mayor productividad recae en la iniciativa individual, esforzarse a sí mismo con el más alto rendimiento. De lo impuesto desde afuera se traslada a lo autoimpuesto, de la explotación a través de normas e instituciones pasamos a la auto explotación”.



“Estos modelos generan violencia; en la una si no se obedece cae la sanción, la otra produce infartos psíquicos, el síntoma más evidente el agotamiento por presión social para una mayor productividad por medio de estímulos de una sociedad depresiva impulsada por gente depresiva, es la que se explota a si misma casi voluntariamente sin coacción externa, es al mismo tiempo verdugo y víctima”.



“El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar incluso explote”. “El exceso de trabajo o rendimiento se agudiza y se convierte en auto explotación pero es mucho mejor que la explotación por otros porque va acompañada de una sensación de libertad, sin embargo, el explotador es al mismo tiempo explotado”.



En América Latina el sujeto de rendimiento para una sociedad de rendimiento no calza totalmente como si lo hace en Estados Unidos y Europa, en gran parte impulsados por su cultura mercantilista, de conquista y consumo demencial.



En Brasil, los populismos de izquierda y derecha tienen a Luis Ignacio Lula Da Silva preso pero con las mejores opciones para ser nuevamente presidente del país. A Dilma Rousseff destituida por el Congreso y al golpista Michael Temer, llevando a Brasil a la debacle económica a pesar del apoyo empresarial pero con cero apoyo social. Lula manifestaba haber sacado de la pobreza a 20 millones de brasileños, ahora ¿dónde están, continúan en la clase media o regresaron a la pobreza?



Argentina; después que funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, fueron pescados arrojando fundas con 9 millones de dólares robados al pueblo a un convento de monjas, llego el ultraderechista Mauricio Macri, en dos años provoco 7 recesiones y alquilo la nación por 50.000 millones de dólares al FMI.



Nicaragua, Daniel Ortega enfrenta un alzamiento popular como los que el organizaba a fines de los años 70 y principios de los 80 con los sandinistas para derrocar al dictador Anastasio Somoza. Ortega enamorado del poder con su esposa no busca la alternabilidad en un país polarizado, los estudiantes se toman las ciudades con un saldo de 300 muertos y otros cientos de heridos.



Venezuela, Nicolás Maduro solo cuanta con el apoyo militar ¿socialismo militar? Y con una población cautiva por la falta de alimentos y medicinas. El éxodo de venezolanos en Suramérica es parecido al de los africanos que cruzan el Mediterráneo hacia Europa desde Libia.



Ecuador, por 10 años de correismo, un oportunista que utilizo un supuesto socialismo, el país se encuentra en estado crítico económica y moralmente hablando, qué más puedo decir.



Bolivia, el presidente Evo Morales, decidió no respetar el referéndum del 2016 en donde el pueblo le dijo NO a la reelección indefinida ¿acaso no hay nuevos cuadros de izquierda que lo reemplacen? Otro enamorado del poder ¡Que lamentable!



México, La tercera es la vencida para Andrés Manuel López Obrador, realizara una gestión de izquierda, es poco probable por las alianzas con las que llego al poder con movimientos conservadores cristianos y con partidos de centro que alternaron el poder con el PRI, pero si lo logra debe resolver serios problemas como la pobreza de 55 millones de mexicanos, un desempleo del 6% y una violencia que en el año 2017 dejo más de 25.000 asesinados y estos no serán los mayores de sus problemas para el gobierno de López Obrador, el problemón será sin duda alguna su vecino gringo y su proyecto del muro para detener la inmigración. Veamos qué pasa con la izquierda mexicana anclada en su revolución del siglo XXI pero con pensamientos católicos del siglo XIX.



Raúl Crespo.

