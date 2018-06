Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme El españolismo en el País Valencià, nido de ultras y falangistas Los que se llenan la boca de que la influencia de la lucha de Catalunya por su liberación, esta azotando y consumiendo a la Valencia blavera y españolista, no són más que ultras fascistas, falangistas y neonazis, que muchos de ellos y sus organizaciones o embriones se remontan a los 70 y 80´s en Valencia en toda la comunidad, donde actuaron y actúan aún hoy con toda impunidad, como siempre con su vinculación muchos de ellos con los cuerpos y seguridad del estado y militares.

Donde la libreria 3 i 4 ,ha sido tristemente famosa por ser la libreria más atacada de toda Europa simplemente por difundir libros de poesia,literatura y política en catalán.

Hace unos dias la Justicia del Estado Español en Valencia aseguró en un juicio en su veredicto que un scrache a la puerta de Monica Oltra por ultraderechistas españoles no era delito.

En los 80,Juan García Sentandreu lideraba la organización ultra Alternativa Universitaria un remedo del SEU falangista de la época de los 80.Hoy este mismo fascista se dedica a enviar a sus secuaces la mayoría porteros de la noche Valenciana a provocar violencia y agresiones de caràcter españolista como los vividos el pasado 9 de octubre en la ciudad de Valencia.Este fascista junto con el otro líder españolista ultra más,Jose Luis Roberto líder de España 2000 manejan el entramado del fascismo, entre trapicheo de drogas y noche de clubs valencianos además de los YOMUS el hooliganismo nazi del valencia f.c.Mientras el blaverismo sea esto, fascismo español encubierto, no pararemos de luchar por la unión de todos los Païssos Catalans, socialistas, comunistas o llibertaris.VISCA LA TERRA!

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...