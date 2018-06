Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme La "mayoría silenciosa"vuelve a desbordar Catalunya.43 neonazis españolistas hacen el ridículo en Tv3 43 neonazis, la mayoría con esvasticas tatuadas y camisetas de franco, se manifiestan en TV3 La cadena humana que pretendia rodear TV3 en nombre del españolismo maltratado por los medios"catalanistas fomentadores del odio contra España", se queda como era de esperar en un reducto de 40 Cabezas rapadas, neonazis españolistas y fascistas, vitoreando a Franco, gritando consignas contra Catalunya y cantando himnos de los nazis españoles de la división azul.Otra vez la mayoría silenciosa vueve a mostrar su evidente talante fascista, españolista y nazi.

