Comenta l'article | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: @rtivisme Urgente.Piden la clausura de "La Cosa Nostra" en Castellón, ateneo antifascista, libertario y independentista El Ayuntamiento de Castellón ordena el cierre inmediato del centro social antifascista, independentista revolucionario y libertario de Castellón. Contra el cierre del ateneu auto-gestionado "La Cosa Nostra", local social antifascista por parte del Gobierno del PSPV-PSOE i Compromís que pretendia ser efectivo ayer mediante la Policia Municipal , agotada la via administrativa el Centro Social ha decidido presentar un recurso de revocación y un nuevo contencioso administrativo.



A finales de Marzo de 2012, después de las fiestas de Santa Magdalena donde las actividades de la Casa Nostra desbordaron de público la plaza de L´Ereta, se inicio por parte de la prensa local una campaña de desprestigio y acoso al Centro Social.Primero fue el diario "Las Provincias" y luego fue el "Mundo" y el gobierno del PP los que se encargaron de atizar contra el local autogestionado, acusándolos de "anarquistas y pancatalanistas separatistas".Pocos dias después seria el diario "Mediterraneo" el que se añadiría al linchamiento con el titular:"El PP exige solución trás las más de 50 denuncias al local de las BAF"(ORGANIZACIÓN ANTIFASCISTA DE CASTELLÓN).En 2017 y después de una acción de los BAF, desde el terrado del Ayuntamiento contra un acto españolista fascista, el equipo de Gobierno acuso a La Casa Nostra de estar detrás de estas acciones y interposo una denuncia detras de otra con la excusa de que el Centro carece de permisos y de venta de bebidas en el bar del local.Además de provocar el miedo entre los vecinos ante 2 ataques provocados con artefactos incendiarios por parte de ultras españoles contra el local. El pensamiento de La Casa Nostra es resistir y no ceder al chantaje del Ayuntamiento y de los grupos fascistas locales.APOYA A LA CASA NOSTRA!! SIEMPRE ANTIFASCISTAS!! CASA NOSTRA NO SE CIERRA!!

