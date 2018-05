Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió Madres de los jóvenes de Altsasu denuncian en Estrasburgo la deriva de la justicia española Madres de dos de los jóvenes de Altsasu juzgados por la Audiencia Nacional por la trifulca con dos guardias civiles han acudido a Estrasburgo, donde se han reunido con europarlamentarios y han participado en la conferencia ‘Defending fundamental rights in the EU: The Spanish case’, en la que han denunciado «la deriva de la justicia española».



Bel Pozueta y Edurne Goikoetxea, madres de dos de los jóvenes de Altsasu que están a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional por la trifulca con dos guardias civiles y sus parejas, se encuentran desde ayer en Estrasburgo, donde participan en varias reuniones y conferencias con grupos y partidos políticos.

El lunes participaron en la reunión del grupo GUE/NGL, donde dieron a conocer el caso a europarlamentarios de los estados español y francés, así como a suecos, holandeses, alemanes, italianos, daneses, irlandeses, griegos o chipriotas, a quienes repartieron los dossiers informativos que recopilan lo sucedido desde aquel 15 de octubre de 2016.



«Están llenando las vidas de nuestros hijos e hijas de sufrimiento, todo por el interés político de un estado autoritario y poco democrático. Estamos viviendo una situación de desprotección total. No hay justicia», señaló Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, que lleva año y medio en prisión preventiva, así como Oihan Arnanz y Jokin Unamuno. Durante este tiempo, los familiares han tenido que realizar 290.000 kilómetros para poder ver a los jóvenes.



De hecho, Pozueta ha recordado que fruto de este alejamiento, ellos mismos sufrieron un accidente de tráfico de camino a la prisión de Aranjuez.



En la misma línea se manifestó Goikoetxea: «Pedimos a Europa que no nos pierda de vista. Vista la deriva que está sufriendo la justicia española no tenemos ninguna esperanza de que esta situación pueda cambiar». Los europarlamentarios despidieron a ambas con un aplauso y diversas muestras de solidaridad.



Este martes, asimismo, tras comparecer ante los medios, ambas han participado junto al grupo de apoyo al rapero Valtonyc en la la conferencia ‘Defending fundamental rights in the EU: The Spanish case’ (Defendiendo los derechos fundamentales en la UE: el caso español). Pozueta ha vuelto a poner sobre la mesa el caso, desde «la desafortunada pelea de bar a altas horas de la noche», hasta la denuncia de Covite que convierte el caso en «terrorismo». «Esto nos lleva a un calvario del cual no vemos fin», ha apuntado.



Ha remarcado que las peticiones fiscales son «una barbaridad». Frente a ello, ha agradecido la solidaridad que están recibiendo. Tampoco ha olvidado que «el peso de la Guardia Civil se ha dejado notar durante todo el proceso» y el «interés del Estado español para hacer ver que ETA está presente».



Ha considerado «muy peligroso» que desde Madrid se haya creado «el terrorismo de baja intensidad». «Necesitamos que se termine este mal sueño, que haya una sentencia con parámetros de justicia. Solicitamos justicia», ha insistido.







