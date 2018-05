Comenta l'article | Envia per correu-e aquest* Article Notícies :: especulació i okupació Nou espai alliberat - Gimnàs Okupat Autogestionat La Salut Avui diumenge 27 de maig, després d'una setmana d'okupació, obrim les portes del nou Gimnàs Okupat Autogestionat «La Salut».



Vivim als nostres barris assetjats per l'especulació, la gentrificació i el capitalisme, que quotidianament ens deixa sense casa, sense espais, sense la possibilitat de dur a terme vida digna. Hem de pagar lloguers sempre més alts, treballar més hores per un sou més precari. Tenim poc temps per poder cuidar-nos i cuidar. Hem de deixar els nostres barris a qui té un poder adquisitiu més alt, mentre immobiliàries, constructores, bancs i particulars engreixen les seves butxaques. Ens obliguen a una vida miserable que passa per la mercantilització del temps, dels espais, dels cossos i de les relacions.



Obrim aquest gimnàs per cuidar-nos. No volem que la nostra Salut depengui de la economia. Veiem la necessitat d’obrir un espai on poder treballar els nostres cossos. Primar la salut davant del nivell adquisitiu de cadascuna i poder formar-nos en les diferents disciplines esportives que ens interessen. Volem avançar, juntes, cap a un millor autoconeixement dels nostres cossos.





Obrim aquest gimnàs perquè necessitem organitzar la nostra autodefensa. Necessitem estar preparades si volem lluitar en contra de la policia, els jutges, els polítics, els ajuntaments, les negociacions, els feixismes, el patriarcat. Tot el que vertebra aquest sistema injust. Necessitem un espai per fer-nos fortes, per preparar una resistència diària basada en vincles i relacions de respecte i companyerisme. Necessitem saber atacar. Necessitem saber córrer ràpidament també, per si fa falta. Esquivar els cops i poder respondre. Necessitem conèixer els nostres límits, per compartir-los amb les nostres companyes i fer créixer una comunitat basada en el suport mutu. Necessitem autoorganitzar-nos, perquè tenim la força per fer-ho i no la volem delegar a ningú, ni a tècnics, ni a polítics, ni a presidents. Només així som lliures de decidir sobre nosaltres mateixes.





Necessitem poder reapropiar-nos d’una vida saludable per defensar-nos de tot això. Necessitem poder entrenar-nos sense haver de pagar una quota mensual per a mantenir el nostre cos en forma, creant un espai de confiança, lliure i segur. On no tinguin cabuda ni masclismes, ni feixismes, ni i altres comportaments o actituds de merda. Necessitem poder decidir sobre el nostre cos i la nostra salut.





El Gimnàs Okupat Autogestionat «la Salut» és un antic gimnàs del barri de la Salut de Gràcia, que ha estat abandonat durant els últims 5 anys. Volem que sigui un espai obert al barri, que permeti enfortir els llaços de la nostra comunitat. Volem que les veïnes ens sentim lliures d'entrar-hi, participant en les activitats programades o proposant-ne de noves.





El Gimnàs Okupat Autogestionat «la Salut» és el nostre contraatac.



Us donem la benvinguda i us convidem avui, a partir de les 12h, al vermut d’inauguració del gimnàs al carrer Maignon 44, metro Lesseps!

This work is in the public domain afegir comentari ...